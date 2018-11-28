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Вдохновись зимой вместе с шоу на телеканале Fine Living - анонсы новых передач

Среда, 28 Ноября 2018 14:42
Вдохновись зимой вместе с шоу на телеканале Fine Living Фото из открытых источников

Создайте свою уютную зимнюю атмосферу вместе с шоу «Жизнь на Карибах», «Праздничные рецепты от Джиады», «Бисквитное безумие» и «Пространство для жизни» на телеканале Fine Living. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Зимой особенно хочется последовать примеру героев шоу «Жизнь на Карибах» (12+) и перебраться поближе к живописным пейзажам и тёплому климату. В этом сезоне вы познакомитесь с историями тех, кто решился оставить прежнюю жизнь и последовать за своей мечтой. Это юрист из Нью-Йорка, которого ожидает переезд на Сент-Томас, пара бухгалтеров, присматривающая дом на Санта-Крус, а также молодая семья из Флориды, влекомая живописными берегами острова Сент-Джон. О том, с чем придется столкнуться героям и как теперь изменится их жизнь – узнайте с 1 декабря по субботам в 23:00 (MCK). 

 

Мечтаете о празднике и никак не можете дождаться Нового года? Ведущая шоу «Праздничные рецепты от Джиады» (12+) знает: любой день может стать торжеством. Так что скорее берите ручку, блокнот и погружайтесь в бескрайний мир кулинарии. В новом сезоне вы узнаете рецепт холодного торта тирамису для вечеринки, сможете угостить друзей панини с артишоками и шпинатом, а также удивите близких полезными цитрусовыми коктейлями. Вдохновляйтесь вместе с Джиадой с 12 декабря по средам в 22:00 (MCK).

 

Скульптуры можно создавать из разных материалов. К примеру, ведущие шоу «Бисквитное безумие» (12+) – Бренда Нибли и Элайза Барбер – создают их из печенья и бисквитов. Лучшие подруги уже пополнили коллекцию шедевров огромным зданием-алфавитом для школьного праздника, трехмерным произведением искусства и классическим пряничным домиком. Что еще придумают эксперты кулинарного дела – смотрите с 23 декабря по воскресеньям в 22:00 (MCК).

 

Преддверие праздников – отличное время чтобы что-то изменить в своей жизни. Например, обновить интерьер или даже кардинально преобразить квартиру – как это делает ведущий шоу «Пространство для жизни» (12+) Чип Уэйд. В этот раз эксперт по ремонту превратит пустующий двор в многофункциональную детскую площадку, а запущенный участок разделит на три по-разному оформленные зоны. Подсмотреть интересные идеи у ведущего, знающего толк в интерьерной магии, можно будет с 6 декабря по четвергам в 23:00 (MCК).

 

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости телепередача
 

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