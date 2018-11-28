Сценарист «Симпсонов» рассказал о судьбе отношений Гомера и Мардж

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Майк Рейсс, сценарист популярного в США и во всем мире мультипликационного сериала "Симпсоны", рассказал, чего никогда не случится в браке Мардж и Гомера.

"Я не могу представить себе, чтобы Гомер, например, ударил Мардж. Кроме того, мы никогда не станем обыгрывать супружескую измену, то есть, брак Гомера и Мардж защищен от подобного сценария", — заявил Рейсс, выступая на мероприятии Synergy Global Forum 2018, которое состоялось в Москве.

Если отвлечься от главной супружеской пары мультсериала, то создатели "Симпсонов" не собираются шутить на тему массовой стрельбы, т.к. для Соединенных Штатов Америки это очень острая проблема.

Несмотря на существование целого ряда запретных тем, мультсериал "Симпсоны" в целом отзывается на острые политические и общественные события и тенденции — в этом, по словам сценариста популярного шоу, кроется одна из причин успеха проекта.

"Новые серии "Симпсонов" выходят вот уже тридцать лет, однако сериал на самом деле довольно незначительно изменился за это время. Мы можете посмотреть эпизод пятнадцатилетней давности и не понять, когда он вышел", — говорит Рейсс, добавляя, что он и его коллеги просто обожают свою работу, поэтому "Симпсоны" будут появляться на экранах до тех пор, пока к ним есть интерес со стороны зрителей.