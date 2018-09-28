Состоялась премьера дебютного альбома NOLA «Лав Дилер»

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28 сентября состоялась премьера дебютного EP артистки Первого музыкального NOLA «Лав Дилер». Подробнее - в материале Planet Today.

«Практически весь этот EP я написала летом, и несмотря на то, что мои подписчики очень любят мою лирику, сейчас страдать мне совсем не хочется, а грустную песню и припасла для вас на потом. Этим летом я влюбилась, и мне хотелось кричать об этом, а так как я могу это делать только через музыку, все эти песни и получились такими чувственными и пропитанными страстью. Трек «Лей» мы сделали очень быстро. Мой талантливый музыкальный продюсер прислал мне эту аранжировку, и я поняла, что просто не могу без неё жить.

Написала песню в тот же день, а на следующий день записала демо. У меня всегда так - все, что получается сходу и быстро, в итоге, получается лучше всего. Для меня эта песня очень особенная, она про полёт. Про то состояние, когда неважно, что будет потом, а людям просто хорошо вместе летать. И хочется нарушать ещё и ещё. И неважно, что они друг другу не подходят, и кто-то против. Зачем отказывать себе в любви, если её всю можно выпить? Я назвала свой EP “Лав Дилер», потому что сейчас я чувствую себя именно так. Я и есть любовь. Я люблю любить людей, любить их красиво, люблю чувствовать, переживать внутри себя эти эмоции, вдохновляться, писать об этом песни и петь об этом.

И сейчас у меня внутри столько любви, что ею очень хочется поделиться. Хочется ее излучать, нести и отдавать ее вам. Поэтому NOLA. Это имя по моим внутренним ощущениям подходит мне даже больше, чем мое собственное. NOLA - означает «чувственная». И мне кажется, если б можно было описать меня одним словом, это было бы именно оно», - рассказывает певица о своем творчестве и своей новой работе.

Так, что скажем «нет» осенней депрессии и включим хорошую музыку в своем плеере!