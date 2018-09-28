Пятница 28 сентября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Состоялась премьера дебютного альбома NOLA «Лав Дилер»

Состоялась премьера дебютного альбома NOLA «Лав Дилер»

Пятница, 28 Сентября 2018 12:53
Состоялась премьера дебютного альбома NOLA «Лав Дилер» Фото из открытых источников

28 сентября состоялась премьера дебютного EP артистки Первого музыкального NOLA «Лав Дилер». Подробнее - в материале Planet Today.

 

«Практически весь этот EP я написала летом, и несмотря на то, что мои подписчики очень любят мою лирику, сейчас страдать мне совсем не хочется, а грустную песню и припасла для вас на потом. Этим летом я влюбилась, и мне хотелось кричать об этом, а так как я могу это делать только через музыку, все эти песни и получились такими чувственными и пропитанными страстью. Трек «Лей» мы сделали очень быстро. Мой талантливый музыкальный продюсер прислал мне эту аранжировку, и я поняла, что просто не могу без неё жить.

 

Написала песню в тот же день, а на следующий день записала демо. У меня всегда так - все, что получается сходу и быстро, в итоге, получается лучше всего. Для меня эта песня очень особенная, она про полёт. Про то состояние, когда неважно, что будет потом, а людям просто хорошо вместе летать. И хочется нарушать ещё и ещё. И неважно, что они друг другу не подходят, и кто-то против. Зачем отказывать себе в любви, если её всю можно выпить? Я назвала свой EP “Лав Дилер», потому что сейчас я чувствую себя именно так. Я и есть любовь. Я люблю любить людей, любить их красиво, люблю чувствовать, переживать внутри себя эти эмоции, вдохновляться, писать об этом песни и петь об этом.

 

И сейчас у меня внутри столько любви, что ею очень хочется поделиться. Хочется ее излучать, нести и отдавать ее вам. Поэтому NOLA. Это имя по моим внутренним ощущениям подходит мне даже больше, чем мое собственное. NOLA - означает «чувственная». И мне кажется, если б можно было описать меня одним словом, это было бы именно оно», - рассказывает певица о своем творчестве и своей новой работе. 

 

Так, что скажем «нет» осенней депрессии и включим хорошую музыку в своем плеере! 

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости музыка
 
Главное за сутки
В России меняются правила регистрации автомобилей‍ В России меняются правила регистрации автомобилей‍ Министерство внутренних дел утвердило новые правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов в ГИБДД. Соответствующий приказ уже опубликован ведомством на официальном портале правовой информации. Нововведения вступят в силу с 6 октября.…
The Telegraph сообщила о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей The Telegraph сообщила о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей Британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает The Daily…
Илон Маск отверг обвинения в мошенничестве Илон Маск отверг обвинения в мошенничестве Руководитель компании Tesla Илон Маск назвал необоснованным иск, в котором федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила его в подлоге и мошенничестве. Об этом говорится в заявлении Маска,…
Читайте также
У победительницы "Мисс Украина — 2018" отобрали корону У победительницы "Мисс Украина — 2018" отобрали корону Победительница конкурса красоты "Мисс Украина — 2018", Вероника Дидусенко, недолго обладала престижным титулом — финал состязания прошел в Киеве в минувший четверг, а уже в воскресенье стало известно о том,…
Супермен Генри Кавилл может стать новым Джеймсом Бондом Супермен Генри Кавилл может стать новым Джеймсом Бондом Британский актер Генри Кавилл, по слухам, планирует распрощаться с кинематографической вселенной DCEU и снять плащ Супермена. Соответственно, у актера появится время для новых проектов, одним из которых может стать франшиза…
Стали известны финалисты премии ТЭФИ-2018 Стали известны финалисты премии ТЭФИ-2018 Престижная индустриальная телевизионная премия ТЭФИ-2018 обзавелась перечнем финалистов — его, как сообщают СМИ, опубликовали организаторы премии. В этом сезоне награды будут вручаться в четырнадцати номинациях "Дневного эфира" и в двадцати…
Тема дня
Чему "дело Скрипалей" может научить спецслужбы России? Чему "дело Скрипалей" может научить спецслужбы России?

Уже более полугода длится эпопея с делом об отравлении семейства Скрипалей. И на протяжении всего эт...

Фото
Долина движущихся камней в долине смертей? А вы бы рискнули? Долина движущихся камней в долине смертей? А вы бы рискнули?

Долина движущихся камней - это название геологического феномена обнаруженного на дне высохшего озера...

Интернет и СМИ
Опрос

Нужно ли запрещать гаджеты в школах?

 

Анекдот дня

28 сентября совпали День генерального директора и Всемирный день борьбы против бешенства. Случайность?...

Еще »
Oneinform

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Русские С-300 в Сирии: Израиль в ужасе, Америка - в бешенстве Русские С-300 в Сирии: Израиль в ужасе, Америка - в бешенстве
Гроссмейстерская многоходовка Владимира Путина Гроссмейстерская многоходовка Владимира Путина
Страшный сон США: Германия собралась дружить с Россией Страшный сон США: Германия собралась дружить с Россией
Крупное обновление ОС Windows 10 лишится самой ожидаемой функции Крупное обновление ОС Windows 10 лишится самой ожидаемой функции
Станет ли Поклонская президентом России? Станет ли Поклонская президентом России?
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.