Выставка «Современный Катар: искусство и фотография» откроется на VII Санкт-Петербургском Международном Культурном Форуме

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14 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге состоится официальное открытие выставки «Современный Катар: искусство и фотография». Выставка, организованная совместно с Музеями Катара и приуроченная к Перекрестному Году культуры Катара и России 2018, пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Экспозиция будет открыта для широкой публики с 19 ноября по 10 декабря 2018 года. Подробнее - в материале Planet Today.

В 2018 году Катару присвоен почетный статус «Страна-гость VII Санкт-Петербургского международного культурного форума», который подчеркивает атмосферу дружбы и партнерства, а также особые гуманитарные отношения между двумя государствами и содействует их развитию в рамках дальнейших партнерских культурных проектов и программ. В рамках Форума откроется первая в России выставка современного катарского искусства, организованная совместно с Музеями Катара, Школой искусств Университета штата Вирджиния в Катаре, и Киноинститутом Дохи. Цель выставки — познакомить посетителей с новейшей изобразительной традицией государства и продемонстрировать влияние на общество тех перемен, которые происходят в этой ближневосточной стране.

Сегодня перед катарскими художниками и фотографами открылись беспрецедентные творческие возможности, которые появились благодаря стремительным экономическим и социальным преобразованиям, происходящим в настоящий момент в стране. Выставка затронет вопросы воздействия материализма и роста потребления на общественные институты Катара, взаимодействия традиционных и новаторских художественных практик, а также растущее влияние цифровых технологий и автоматизированных процессов на социум.

Посетители смогут увидеть более 150 картин и 370 фоторабот из собрания Музеев Катара, авторы которых не только фиксируют в своих работах окружающую действительность, но и вносят свой вклад в трансформацию визуальной идентичности нации.

Выставка, проходящая в рамках Перекрестного Года культуры Катара и России 2018, позволит укрепить культурные связи между российским и катарским народами. С 15 по 18 ноября выставка открыта только для участников Общественного потока Форума при предъявлении электронного билета, получить который возможно после регистрации в Общественный поток на официальном сайте Форума culturalforum.ru.

Регистрация в Общественный поток откроется 1 октября.