Арнольд Шварценеггер показал фото постаревшей Сары Коннор

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Вчера, двадцать шестого сентября, актрисе Линде Хэмилтон, которая сыграла Сару Коннор в "Терминаторе", исполнилось шестьдесят два года. Звезду поздравил ее коллега Арнольд Шварценеггер, который опубликовал на своей страничке в "Твиттере" коллаж с Терминатором и Сарой Коннор на съемках "Терминатора 2" и "Терминатора 6".

Коллаж, составленный из фотографий, сделанных в 1991 и 2018 году, то есть, с разницей в двадцать семь лет, наглядно показывает, что время не щадит никого. Но если к постаревшему Шварценеггеру общественность уже привыкла, то постаревшая Линда Хэмилтон выглядит довольно непривычно.

"Поздравляю мою подругу Линду Хэмилтон с днем рождения. Она — очень крутая актриса и прекрасный человек, и, соответственно, я могу с полной уверенностью называть ее одной из самых любимых коллег. Я рад, что мы снова работаем вместе", — написал Арнольд Шварценеггер.

Да, Шварценеггер и Хэмилтон действительно снимаются в очередном фильме культовой франшизы — съемками "Терминатора 6", при этом, руководит Тим Миллер, постановщик первого "Дэдпула". В общем, зрителей, очевидно, ждет кое-что заслуживающее внимания.