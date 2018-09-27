Четверг 27 сентября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Арнольд Шварценеггер показал фото постаревшей Сары Коннор

Арнольд Шварценеггер показал фото постаревшей Сары Коннор

Четверг, 27 Сентября 2018 13:18
Арнольд Шварценеггер показал фото постаревшей Сары Коннор Фото из открытых источников

Вчера, двадцать шестого сентября, актрисе Линде Хэмилтон, которая сыграла Сару Коннор в "Терминаторе", исполнилось шестьдесят два года. Звезду поздравил ее коллега Арнольд Шварценеггер, который опубликовал на своей страничке в "Твиттере" коллаж с Терминатором и Сарой Коннор на съемках "Терминатора 2" и "Терминатора 6".

 

Коллаж, составленный из фотографий, сделанных в 1991 и 2018 году, то есть, с разницей в двадцать семь лет, наглядно показывает, что время не щадит никого. Но если к постаревшему Шварценеггеру общественность уже привыкла, то постаревшая Линда Хэмилтон выглядит довольно непривычно.

 

"Поздравляю мою подругу Линду Хэмилтон с днем рождения. Она — очень крутая актриса и прекрасный человек, и, соответственно, я могу с полной уверенностью называть ее одной из самых любимых коллег. Я рад, что мы снова работаем вместе", — написал Арнольд Шварценеггер.

 

Да, Шварценеггер и Хэмилтон действительно снимаются в очередном фильме культовой франшизы — съемками "Терминатора 6", при этом, руководит Тим Миллер, постановщик первого "Дэдпула". В общем, зрителей, очевидно, ждет кое-что заслуживающее внимания.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Арнольд Шварценеггер
 
Главное за сутки
Госдума приняла закон о совершенствовании пенсионной системы Госдума приняла закон о совершенствовании пенсионной системы Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении пенсионного возраста. За проголосовали 332 депутата, против — 83, воздержавшихся нет. Совет федерации рассмотрит закон 3 октября, сообщает "Ъ". Вчера,…
МВФ навал четыре условия для предоставления кредита Украине МВФ навал четыре условия для предоставления кредита Украине Украинским властям придется выполнить еще четыре условия МВФ, если они планируют получать новые кредиты от этой организации. Соответствующей информацией, как сообщает Федеральное агентство новостей, поделились инсайдеры, близкие к переговорам между…
В «отравителе Скрипалей» узнали полковника ГРУ. СМИ назвали его настоящее имя В «отравителе Скрипалей» узнали полковника ГРУ. СМИ назвали его настоящее имя Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider нашли человека, похожего на Руслана Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). По их данным, этого человека зовут Анатолий Чепига, он…
Читайте также
У победительницы "Мисс Украина — 2018" отобрали корону У победительницы "Мисс Украина — 2018" отобрали корону Победительница конкурса красоты "Мисс Украина — 2018", Вероника Дидусенко, недолго обладала престижным титулом — финал состязания прошел в Киеве в минувший четверг, а уже в воскресенье стало известно о том,…
Супермен Генри Кавилл может стать новым Джеймсом Бондом Супермен Генри Кавилл может стать новым Джеймсом Бондом Британский актер Генри Кавилл, по слухам, планирует распрощаться с кинематографической вселенной DCEU и снять плащ Супермена. Соответственно, у актера появится время для новых проектов, одним из которых может стать франшиза…
Стали известны финалисты премии ТЭФИ-2018 Стали известны финалисты премии ТЭФИ-2018 Престижная индустриальная телевизионная премия ТЭФИ-2018 обзавелась перечнем финалистов — его, как сообщают СМИ, опубликовали организаторы премии. В этом сезоне награды будут вручаться в четырнадцати номинациях "Дневного эфира" и в двадцати…
Тема дня
Какие сюрпризы подготовил Дональд Трамп всему миру Какие сюрпризы подготовил Дональд Трамп всему миру

Правительство Соединенных Штатов уже давно начало подозревать, что мировые события начали протекать ...

Фото
Остров Сокотра - место, в котором можно увидеть неземные пейзажи Остров Сокотра - место, в котором можно увидеть неземные пейзажи

Остров Сокотра - удивительное место, пейзажи которого напоминают фантастический фильм о временах, ко...

Интернет и СМИ
Опрос

Нужно ли запрещать гаджеты в школах?

 

Анекдот дня

Скоро Навальный станет как Айфон - будет выходить раз в полгода.

Еще »
Oneinform

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны?
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия?
Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу
Сирийский гамбит – России готовят новую бесплодную победу? Сирийский гамбит – России готовят новую бесплодную победу?
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.