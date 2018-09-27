Основатель Музея искусства авангарда Вячеслав Моше Кантор вошёл в топ-200 мировых коллекционеров

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Вячеслав Моше Кантор, российский бизнесмен и международный общественный деятель, вошёл в список крупнейших мировых коллекционеров искусства по версии ARTnews вместе с Полом Алленом, Романом Абрамовичем, Дарьей Жуковой, Леонидом Михельсоном и Дмитрием Рыболовлевым.

В 2018 году ежегодный топ-200 международного журнала ARTnews покинули двое ветеранов – авторы проекта простились с ушедшими из жизни Брюсом Халле, коллекционером латиноамериканского искусства, и Сэмюэлем Ньюхаусом-мл., создателем крупнейшей коллекции современного и актуального искусства. Вместе с тем в списке появились и новые имена: впервые в топ-200 были представлены тайский коллекционер Пётч Ошатанугра и Лорен Пауэлл Джобс.

Самым значимым событием в сфере коллекционирования за прошедший год авторы назвали сенсационную продажу за $450 млн произведения Леонардо да Винчи «Спасителя мира» из коллекции Дмитрия Рыболовлева.

Вячеслав Моше Кантор – владелец крупнейшей частной коллекции искусства русского авангарда, от представителей Парижской школы до русского концептуализма. В 2001 году коллекция была преобразована в Музей искусства авангарда (МАГМА). Музей объединил работы Марка Шагала, Хаима Сутина, Марка Ротко, Валентина Серова, Леона Бакста, Эля Лисицкого, Амедео Модильяни, Эрика Булатова, Ильи Кабакова и многих других.

Только за последний год произведения из коллекции Вячеслава Моше Кантора приняли участие в нескольких крупных и значимых выставках. Значимая работа Ильи Кабакова «Жук» из коллекции МАГМА стала частью выставки «В будущее возьмут не всех» в Третьяковке на Крымском Валу в Москве, галерее Тейт Модерн в Лондоне и Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Сразу восемь полотен Хаима Сутина музей МАГМА предоставил для первой российской выставки, посвящённой творчеству мастера.

В начале 2018 года Вячеслав Моше Кантор вместе с директором ГМИИ им. А.С. Пушкина Мариной Лошак был избран почётным членом Российской академии художеств (РАХ). Присвоение звания почётного академика стало признанием заслуг создателя музея МАГМА в деле сохранения и продвижения российского искусства.

«Музей МАГМА - это музей искусства авангарда, ставшего частью общеевропейской мировой художественной культуры двадцатого столетия. Большая часть коллекции Кантора связывает его с Россией и русской культурой. Безупречный художественный вкус, глубокое понимание законов творческого развития и всепоглощающая любовь к искусству - вот главные качества Вячеслава Кантора, создавшего один из лучших частных музеев мира!», - рассказала в интервью газете «Коммерсантъ» президент ГМИИ им. А. С. Пушкина Ирина Антонова.

Музей искусства авангарда (МАГМА) основан Вячеславом Кантором в 2001 году. Открытие музея происходило при поддержке Министерства культуры РФ. Его коллекция представляет собой большое и важное собрание искусства русского авангарда ХХ века, объединив таких художников, как Илья Репин, Валентин Серов, Марк Шагал, Лев Бакст, Роберт Фальк, Натан Альтман, Эрик Булатов, Виктор Пивоваров, Илья Кабаков, Антуан Певзнер, Александр Тышлер, Хаим Сутин, Марк Ротко, Амедео Модильяни и других. Всего коллекция МАГМА насчитывает около 300 работ.

Официальный сайт Музея – www.museummagma.ru