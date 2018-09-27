Топ 5 фильмов с Киану Ривзом

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Киану Ривз - один из самых неординарных и скрытых актеров Голливуда. Для многих зрителей фильмы с Киану в главной роли стали синонимами интересного сюжета и великолепной актерской игры.

Киану Ривз является не только талантливым актером, но и хорошим человеком. О его доброте и отзывчивости ходят легенды. На просторах интернета шутят, что с возрастом Киану только молодеет, а также становится все более востребованным.

Мы решили рассказать о самых интересных фильмах с Киану Ривзом, которые должен посмотреть каждый.

1. Матрица

На первом месте трилогия, которая принесла мировую известность Киану Ривзу. В фильме он сыграл хакера по имени Нео.

Днем Нео был простым офисным планктоном, а ночью виртуозно проникал во все мировые сети, но, однажды, узнал, что его окружает- иллюзия, Матрица, а люди всего лишь источник питания для искусственного интеллекта, который поработил человечество. Нео самоотверженно бросается изменить расстановку сил в этом чужом для него мире.

Для Киану Ривза это был не первый фильм, в котором он сыграл, но именно «Матрица» сделала из него голливудскую звезду.

После съемок фильма о Ривзе начала говорить как о самом щедром актере. Он отказался от части заработка в пользу команды спецэффектов и костюмеров, обосновав это тем, что успех фильма зависел от них не меньше, чем от него самого.

2. Константин: Повелитель тьмы

В этом фильме Киану исполнил роль Джона Константина, обладавшего способностью перемещаться в ад, а также видеть ангелов и демонов, которые бродят по земле вместе с людьми. Такой талант Константин воспринимал как наказание, поэтому пытался покончить с собой, но был воскрешен против собственной воли. У каждого в жизни своя миссия, Константину было предначертано патрулировать границу между раем и адом.

Сам Киану Ривз как-то сказал, что время, проведенное в работе над этим фильмом, он не забудет никогда. Он лично, вместе с художниками по костюмам, разрабатывал стиль одежды для своего героя, а после завершения съемок неоднократно заявлял, что с радостью сыграл бы Константина еще раз.

3. Джон Уик

В этой криминальной драме актер сыграл наемного убийцу, который влюбился в девушку и решил оставить в прошлом свою темную карьеру. Он женился и жил счастливо, но в его дом не пришла беда- из-за продолжительной болезни его жена скончалась. Джон не хотел даже думать о возвращении в мир киллеров до тех пор, пока бандиты не украли его любимую машину и не убили собаку. Он не смог справится с жаждой мести и начал кровавую охоту на своих обидчиков.

Киану очень близка тема потери близких и, по его словам, именно поэтому он не осуждает героя за его чрезмерную агрессию к окружающему миру.

«Когда ты теряешь того, кто тебе близок, возникает желание выпустить пар, взорваться, покарать виновных. В кино — это нормально, а в жизни ты должен быть выше этого»- отметил Ривз в одном из своих интервью.

4. Профессионал

Один из последних фильмов, в которых снялся Киану Ривз.

По сюжету действия фильма происходят в России. Лукас Хилл, американский торговец драгоценностями, который решил заключить выгодную сделку со своим русским другом Петром. Приехав в Россию, Лукас сразу понимает, что все не так гладко, как он себе представлял, и ему придется столкнуться с большими трудностями на своем пути.

Киану Ривз не только исполнил главную роль в фильме, но и стал его продюсером.

Съемки фильма частично проходили в Санкт-Петербурге, а большинство диалогов в фильме на русском языке. Киану Ривз специально занимался с учителем, чтобы подготовиться к съемкам фильма. Как он сам признается, он теперь хорошо понимает русский язык.

Оценить актерскую и продюсерскую работу Киану Ривза в новом экшен-триллере «Профессионал» можно будет с 27 сентября в кинотеатрах России.

5. Адвокат дьявола

Кевин Ломакс обладал талантом оправдывать в суде убийц, насильников и маньяков. Его способности не остались не замеченными и ему предложили работу в крупном юридическом концерне в Нью-Йорке. На новом месте ему пришлось столкнуться с судьбоносным делом.

«Адвокат дьявола»- одна из самых успешных работа Киану.

Правда, ему пришлось в разы уменьшить свой гонорар, чтобы продюсеры смогли пригласить в фильм Аль Пачино.