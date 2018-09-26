Милла Йовович получила роль в экранизации видеоигры «Охотник на монстров»‍

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Популярная консольная игра Monster Hunter, разработанная японской корпорацией Capcom, получит экранизацию. В фильме под названием "Охотник на монстров" снимется американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович, а также американские актер и рэпер Рон Перлман и Ти-Ай Хэррис.

По данным авторитетного издания Hollywood Reporter, проект возглавляет Пол Андерсон, который ранее работал над кинематографической версией другого игрового хита — "Обители зла". В фильмах франшизы Resident Evil, напомним, тоже снималась Милла Йовович.

Бюджет новой картины Андерсона, по слухам, пока что составляет шестьдесят миллионов долларов. Милла Йовович, как сообщается, сыграет в фильме женщину, имя которой позаимствовано у богини охоты Артемиды, рэпер Ти-Ай Хэррис перевоплотится в снайпера по прозвищу Линк, а Рон Перлман, знакомый зрителям по телевизионному сериалу "Сыны анархии", будет главарем отряда охотников на монстров.

Съемки фильма по мотивам серии видеоигр Monster Hunter стартуют в следующем месяце — известно, что подготовка к съемочному процессу уже ведется на территории Южно-Африканской Республики.