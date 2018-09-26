СМИ: Минкульт отваживает детей от иностранного кино

Стратегия по завышению возрастного ценза для фильмов иностранного производства, которой придерживается Министерство культуры Российской Федерации, существует, очевидно, для того, чтобы продвигать отечественные фильмы — говорят эксперты, обратившие внимание на ситуацию.
По данным издания "Ведомости", которое ссылается на выводы аналитиков из "Невафильм Research", статистика за последние три года указывает на то, что Минкульт разрешает детям и подросткам смотреть только один из четырех иностранных фильмов.
К российскому кино подход, при этом, несколько другой — несовершеннолетним зрителям разрешают смотреть половину отечественных фильмов.
"В 2014 году дети старше двенадцати могли смотреть каждый четвертый иностранный фильм, а в 2017 году — только каждый десятый. Количество иностранных фильмов, которым присвоен ценз 18+, тоже значительно увеличилось. Среди российских картин такого не наблюдается", — отмечают эксперты.
Все говорит о том, что в Министерстве культуры манипулируют возрастными ограничениями для того, чтобы уменьшить число зрителей иностранных фильмов и, тем самым, поддержать отечественную киноиндустрию.
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