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СМИ: Минкульт отваживает детей от иностранного кино

Среда, 26 Сентября 2018 09:54
СМИ: Минкульт отваживает детей от иностранного кино Фото из открытых источников

Стратегия по завышению возрастного ценза для фильмов иностранного производства, которой придерживается Министерство культуры Российской Федерации, существует, очевидно, для того, чтобы продвигать отечественные фильмы — говорят эксперты, обратившие внимание на ситуацию.

 

По данным издания "Ведомости", которое ссылается на выводы аналитиков из "Невафильм Research", статистика за последние три года указывает на то, что Минкульт разрешает детям и подросткам смотреть только один из четырех иностранных фильмов.

 

К российскому кино подход, при этом, несколько другой — несовершеннолетним зрителям разрешают смотреть половину отечественных фильмов.

 

"В 2014 году дети старше двенадцати могли смотреть каждый четвертый иностранный фильм, а в 2017 году — только каждый десятый. Количество иностранных фильмов, которым присвоен ценз 18+, тоже значительно увеличилось. Среди российских картин такого не наблюдается", — отмечают эксперты.

 

Все говорит о том, что в Министерстве культуры манипулируют возрастными ограничениями для того, чтобы уменьшить число зрителей иностранных фильмов и, тем самым, поддержать отечественную киноиндустрию.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости кино
 
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