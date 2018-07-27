Пятница 27 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» В Родительском Комитете поддержали постройку дороги вместо площадки «Дома-2»

В Родительском Комитете поддержали постройку дороги вместо площадки «Дома-2»

Пятница, 27 Июля 2018 14:50
В Родительском Комитете поддержали постройку дороги вместо площадки «Дома-2» Фото из открытых источников

Тот факт, что одну из съемочных локаций популярного в Российской Федерации телевизионного проекта "Дом-2" могут снести из-за строительства трассы, является очень символичным — уверена Ирина Волынец, председатель Национального Родительского Комитета России.

 

"То, что сейчас происходит вокруг "Дома-2" — весьма символично. Это можно воспринимать как символ изменений, которые появляются в процессе восприятия мира у населения сегодняшней России. Плюс, на это событие следует обратить внимание представителям средств массовой информации, которым, очевидно, пришло время менять политику", — цитирует Ирину Волынец информационный ресурс politexpert.net.

 

Глава Национального Родительского Комитета РФ отметила, что сама она воспринимает проект "Дом-2" негативно. Главным образом потому, что он создает у подрастающего поколения искаженную картину семейных ценностей. Подобной пропаганде, по словам эксперта, не место на телевидении.

 

Что вообще происходит? С чего вдруг все заговорили о закрытии шоу "Дом-2"? Дело в том, что расположенную в районе поселка Летова Роща (ТиНАО) съемочную площадку, известную поклонникам "Дома-2" под названием "Поляна", собираются снести. Соответствующее решение, как отмечают власти Москвы, было принято в рамках строительства трассы из Саларьево в Марьино.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости дом 2
Главное за сутки
Китай отменит визы для граждан РФ Китай отменит визы для граждан РФ Российская Федерация и Китайская Народная Республика подпишут договор о двустороннем безвизовом режиме. Соответствующими сведениями поделился с информагентством ТАСС Николай Королев, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ. "У нас с…
Какова вероятность новых санкций против России? Какова вероятность новых санкций против России? Новые санкции против Российской Федерации вероятнее всего будут утверждены Конгрессом Соединенных Штатов Америки уже до конца текущего года. Так считает эксперт международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, по мнению которого,…
Мария Бутина рассказала, за что ее преследуют в США Мария Бутина рассказала, за что ее преследуют в США Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинение в работе незарегистрированным иностранным агентом, считает, что ее преследуют за политические взгляды, сообщили в посольстве РФ. "(Бутина) сказала, что твердо намерена доказывать…
Читайте также
Кто же виноват: Родные отказываются верить в смерть Александра Исакова Кто же виноват: Родные отказываются верить в смерть Александра Исакова Церемония прощания с Александром Исаковым, который скоропостижно скончался в возрасте тридцати девяти лет, пройдет в Москве двадцать шестого июля. Соответствующей информацией, как сообщает Федеральное агентство новостей, поделилась с общественностью коллега…
"Неприкасанемого" рэпера 6ix9ine избили и ограбили‍ "Неприкасанемого" рэпера 6ix9ine избили и ограбили‍ Скандально известного американского рэп-исполнителя Даниэля Эрнандеса, знаменитого под псевдонимами 6ix9ine и Tekashi69, избили и ограбили в Бруклине — сообщает портал TMZ. По данным которого, на двадцатидвухлетнего рэпера напали трое вооруженных…
Сергей Глушко выберет себе новый псевдоним вместо «Тарзана» Сергей Глушко выберет себе новый псевдоним вместо «Тарзана» Сменить сценическое имя артиста заставит ведущий шоу «Деньги или позор» дядя Витя. 30 июля в 23:30 на ТНТ4 — новый выпуск самого жёсткого комедийного шоу «Деньги или позор» с артистом…
Тема дня
Почему Вашингтон так бесит "Крымский вопрос"? Почему Вашингтон так бесит "Крымский вопрос"?

На протяжении уже нескольких лет вопрос Крыма является одним из наибольших камней преткновения в меж...

Фото
Тайный пляж островов Мариета Тайный пляж островов Мариета

Плайя-дель-Амор, более известный как Скрытый пляж, является отличительной чертой островов Мариета, р...

Интернет и СМИ
Опрос

Как власти справляются с последствиями стихий в вашем городе?

 

Анекдот дня

"Делу время, а потехе час", - подумал Петрович в 2 часа ночи. Отключил перфоратор и включил караоке.

Еще »
Самые популярные материалы
Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией
Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию? Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию?
Маленькая хитрость пенсионной реформы ... в США Маленькая хитрость пенсионной реформы ... в США
"Крымская декларация" - жирный крест на встрече Путина и Трампа "Крымская декларация" - жирный крест на встрече Путина и Трампа
"Крымнаш!" по-итальянски - на Сальвини "спустили всех собак" "Крымнаш!" по-итальянски - на Сальвини "спустили всех собак"
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.