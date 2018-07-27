В Родительском Комитете поддержали постройку дороги вместо площадки «Дома-2»

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Тот факт, что одну из съемочных локаций популярного в Российской Федерации телевизионного проекта "Дом-2" могут снести из-за строительства трассы, является очень символичным — уверена Ирина Волынец, председатель Национального Родительского Комитета России.

"То, что сейчас происходит вокруг "Дома-2" — весьма символично. Это можно воспринимать как символ изменений, которые появляются в процессе восприятия мира у населения сегодняшней России. Плюс, на это событие следует обратить внимание представителям средств массовой информации, которым, очевидно, пришло время менять политику", — цитирует Ирину Волынец информационный ресурс politexpert.net.

Глава Национального Родительского Комитета РФ отметила, что сама она воспринимает проект "Дом-2" негативно. Главным образом потому, что он создает у подрастающего поколения искаженную картину семейных ценностей. Подобной пропаганде, по словам эксперта, не место на телевидении.

Что вообще происходит? С чего вдруг все заговорили о закрытии шоу "Дом-2"? Дело в том, что расположенную в районе поселка Летова Роща (ТиНАО) съемочную площадку, известную поклонникам "Дома-2" под названием "Поляна", собираются снести. Соответствующее решение, как отмечают власти Москвы, было принято в рамках строительства трассы из Саларьево в Марьино.