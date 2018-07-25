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Гитарист Every Time I Die спас жизнь фанатке, плюнув ей пивом в глаз

Среда, 25 Июля 2018 11:29
Гитарист Every Time I Die спас жизнь фанатке, плюнув ей пивом в глаз Фото из открытых источников

Фанатка американской метал-группы Every Time I Die обратилась к врачу после того, как ей в глаза плюнул пивом гитарист ее любимого музыкального коллектива, и, внезапно, это спасло ей жизнь — обследование, которое медики назначили женщине из-за боли в глазах, помогло обнаружить опухоль, растущую в ее мозге.

 

Любительница метала в итоге перенесла хирургическое вмешательство, которое, благодаря обнаружению опухоли на ранней стадии, завершилось благополучно — новообразование удалили и женщина продолжает жить полноценной жизнью. И все благодаря пиву, попавшему ей в глаз на концерте!

 

Этой совершенно безумной историей поделился с читателями своей твиттер-страницы тот самый гитарист, который плюнул в своих фанатов пивом на одном из концертов.

 

"Хотите немного безумия, ребята? Тогда слушайте", — начал свой удивительный рассказ Джордан Бакли. Гитарист отметил, что эту историю ему поведала сама чудом спасенная от потенциально смертельной опухоли мозга фанатка.

 

"Я просто плюнул пивом в своих фанатов (я иногда так делаю, да, это нормально), ну и вот — оказалось, что я спас кому-то жизнь. Ну, в общем, круто", — говорит Бакли.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости концерт
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