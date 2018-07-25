Шесть мероприятий проведут в рамках заключительного этапа фестиваля «Месяц открытых крыш»

Фото из открытых источников

В российской столице приближается к своему логическому завершению фестиваль «Месяц открытых крыш». По словам организаторов, с его начала прошло 19 мероприятий, в них приняло участие более тысячи человек. В программу итогового этапа фестиваля включено шесть мероприятий.

Так, в четверг в стенах ресторана «Летняя веранда ЦМТ» состоится экскурсия. В пятницу (27 июля) пройдет сразу два мероприятия. Сначала пройдет экскурсия «Пешая прогулка по Большой Никитской. С XV века до наших дней», а сразу по ее окончании на территории того же ресторана «Летняя веранда ЦМТ» проведут лекцию «Криптография и безопасность в интернете».

Наконец, в субботу (28 июля) пройдет Джаз вечер, днем позднее — велоэкскурсия, а в понедельник организаторы обещают провести экскурсию по площади Тверской заставы и Белорусскому вокзалу.