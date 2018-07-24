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Сергей Глушко выберет себе новый псевдоним вместо «Тарзана»

Вторник, 24 Июля 2018 12:09
Сергей Глушко выберет себе новый псевдоним вместо «Тарзана» Фото из открытых источников

Сменить сценическое имя артиста заставит ведущий шоу «Деньги или позор» дядя Витя.

 

30 июля в 23:30 на ТНТ4 — новый выпуск самого жёсткого комедийного шоу «Деньги или позор» с артистом Сергеем Глушко. Подробнее - в материале Planet Today.

 

На шоу «Деньги или позор» у Сергея будет шанс выиграть миллион рублей, и, как скажет ведущий, «впервые такую большую сумму он сможет заработать в одежде». Взамен ему придётся терпеть жёсткие шутки и провокации. Дядя Витя считает, что имя «Тарзан» Сергей взял незаслуженно: разве он скакал голый перед животными, общался с гориллами и душил змею голыми руками? По его мнению, артист больше похож на Дональда Дака, потому что тоже ходит без штанов и непонятно разговаривает. Останется ли Сергей Глушко «Тарзаном» или теперь на афишах его выступлений будет написано «Липкий Кукушонок», «Влажный Патиссон» или «Серёжка Колбаска»? Ответ — в эфире ТНТ4 уже 30 июля!

 

Сергей Глушко, артист: «Тарзан» — это, как я шучу, народное звание. У меня самого бы смелости не хватило присвоить себе это имя, потому что старые фильмы про Тарзана с Джонни Вайсмюллером для меня были культовыми в детстве. Когда я впервые пришёл на кастинг, мне сказали выбрать псевдоним. Я ничего не придумал, и поначалу меня объявляли стандартно, «Серж» или как-то так. Будучи уже на сцене, услышал из зала: «Тарзан, Тарзан»! Так и пристало ко мне»

 

Также в выпуске Сергей прорекламирует с помощью своей обнажённой фотографии магазин болтов и расскажет о тонкостях своей профессии — умеет ли он пересчитывать ягодицами зарплату и действительно ли они с Наташей Королёвой носят одно и то же бельё.

 

Премьера выпуска «Деньги или позор» с Сергеем Глушко — 30 июля в 23:30 на телеканале ТНТ4.

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости шоу
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