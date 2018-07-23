"Неприкасанемого" рэпера 6ix9ine избили и ограбили‍

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Скандально известного американского рэп-исполнителя Даниэля Эрнандеса, знаменитого под псевдонимами 6ix9ine и Tekashi69, избили и ограбили в Бруклине — сообщает портал TMZ.

По данным которого, на двадцатидвухлетнего рэпера напали трое вооруженных грабителей, когда он шел по ночному Бруклину. Грабили рэпера 6ix9ine, при этом, весьма затейливым образом — злоумышленники держали знаменитость в заложниках и избивали, а сожительница Даниэля в это время выносила преступникам ценности и деньги из его квартиры.

В итоге бандиты уехали с драгоценностями на семьсот пятьдесят тысяч долларов и двадцатью тысячами долларов наличными. Грабители пытались прихватить с собой и саму рэп-звезду, посчитав Даниэля потенциально полезной личностью, однако рэпер проявил недюжинную ловкость и выпрыгнул из машины прямо на ходу.

В данный момент Tekashi69 находится в госпитале. Известно, что сразу после налета он обратился в полицию, однако затем почему-то передумал и отказался от сотрудничества со следствием.

Ранее 6ix9ine объявил себя "королем Нью-Йорка" и заявил, что с таким статусом его никто не посмеет тронуть. Как видим, рэпер жестоко ошибался.