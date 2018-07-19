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Звезда «Игры престолов» Натали Дормер рассекретила финал сериала

Четверг, 19 Июля 2018 14:15
Звезда «Игры престолов» Натали Дормер рассекретила финал сериала Фото из открытых источников

Известная благодаря "Игре престолов" (Маргери Тирелл) и "Голодным играм" (Крессида) британская актриса Натали Дормер решила подразнить поклонников Game of Thrones заявлением, согласно которому она знает, чем закончится любимый миллионами сериал.

 

"Знаю, но не скажу. И вообще, я не очень понимаю, как конкретно шоураннеры "Игры престолов" подведут сюжет сериала к его финальной точке", — примерно такой смысл в заявлении, сделанном актрисой в интервью для The Hollywood Reporter.

 

Ничего конкретного, как и предполагалось, Натали Дормер не сказала — тридцатишестилетняя актриса ограничилась лишь общими рассуждениями, из которых выходит, что она читала финальный вариант сценария заключительного сезона "Игры престолов" лишь частично.

 

Актриса, в частности, отметила, что не знает, как именно сценаристы переместят зрителей "из точки А в точку Б". При этом, Дормер знает, что происходит в этой самой "точке Б", то есть, ей известен финал сериала.

 

Такой вот неудавшийся спойлер. Съемки Game of Thrones, между тем, уже завершены — заключительный сезон шоу, соответственно, находится на этапе монтажа. Ждать финала еще долговато — премьера восьмого сезона GOT намечена на весну 2019-го.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Игра Престолов
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