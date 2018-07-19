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В музее PERMM займутся археологией будущего

Четверг, 19 Июля 2018 13:07
В музее PERMM займутся археологией будущего Фото из открытых источников

Что происходит с миром, когда его основу взрывает научно-техническая революция? Не стоит ли новый Франкенштейн у наших дверей,  и не становимся ли мы сами Франкенштейнами? Столь непростые вопросы будут осмысливаться на выставке «Новое состояние живого» в ноябре 2018 года. Событие состоится в пространствах Музея современного искусства в Перми при партнерстве и поддержке АО «НИИАС».

 

Выставка является частью международного проекта в сфере науки и искусства. Экспозиция разместится на трёх этажах музея. И это будет не только демонстрация причудливых техно-экспонатов, но и живая лаборатория, где художники, философы и ученые будут обсуждать взаимопроникновение искусства и науки в условиях стремительной трансформации мира. Этой теме посвящена научно-практическая конференция.

 

То, что сейчас является частями отдельных конструкций, в выставочных пространствах превращается в новый мир, где стираются границы между природой живых существ и фантастическими разработками инженеров.

 

Куратором будущей выставки стал теоретик искусства Дмитрий Булатов, видный представитель направления Art & Science — области современного искусства, где художники демонстрируют научные исследования и используют новейшие технологии. В руках экспериментаторов не палитра красок, а генная инженерия, робототехника и искусственный интеллект. 

 

Участие в выставке Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте не случайно. Сейчас институт обновляет пространство железных дорог технологиями, основанными на искусственном интеллекте. Уже сегодня благодаря стараниям его специалистов появились беспилотные поезда, автоматизированные системы управления и космический контроль движения составов. 

 

Генеральный директор АО «НИИАС» Игорь Розенберг считает, что искусство позволяет нам подготовиться к новому миру, где технические системы становятся окружающей средой, а инженеру дается статус архитектора реальности. Однако художник тоньше чувствует время и именно сейчас он становится соавтором ученых, создающих новые формы будущего.

 

Как сообщила директор PERMM Вера Никольская, на сегодняшний день утверждена концепция выставки и дорабатывается экспозиционный план мероприятия. Художники уже обсуждают транспортировку своих произведений с посольствами и пограничными службами. Это важно, поскольку таможенники зачастую первые зрители, которых изумляют и пугают необычные формы Art & Science, напоминающие объекты из научно-фантастических фильмов.

 

PERMM известен и за пределами Перми. Музей проводил масштабные выставки в Италии, Казахстане, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Его проекты, неизменно привлекающие внимание искусствоведов и любителей искусства, становились крупными международными арт-событиями. 

 

Экспозиция «Новое состояние живого» откроется 28 ноября и проработает три месяца. 

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости будущее
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