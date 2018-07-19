В Петербурге начались съёмки сказки-блокбастера «Конёк-Горбунок»

Фото из открытых источников

Огромный объем фотореалистической компьютерной графики самого высокого качества и насыщенный звездами актерский состав обещают зрителям авторы новой экранизации знаменитой сказки Петра Ершова о Коньке-Горбунке.

Съемки сказки-блокбастера стартовали накануне на территории Санкт-Петербурга. Процесс осуществляется силами студии CGF, кинокомпании СТВ и тв-канала "Россия-1", а также при поддержке Фонда кино.

Режиссером-постановщиком сказки назначен Олег Погодин, известный зрителям по "Крику совы".

"Сценарий, над которым работали Олег Погодин и Алексей Бородачев, основан на стихотворном тексте Ершова, поэтому вся поэтика и стилистика оригинала будет сохранена в максимальном объеме. А благодаря современной графике и потрясающему актерскому составу старая сказка заиграет новыми красками", — отметил продюсер фильма Сергей Сельянов, добавив, что новая версия "Конька-Горбунка" будет превосходить по качеству все, что в данный момент делается в Российской Федерации.

Среди актеров, задействованных в съемках, можно выделить Антона Шагина ("Стиляги"), Павла Деревянко, Михаила Ефремова и Паулину Андрееву ("Метод").