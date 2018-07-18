Фильм о путешествии Петра I по Европе хотят снять в Бельгии‍

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Художественный фильм, посвященный путешествию первого российского императора Петра I в Европу, собрались снимать в Бельгии — по данным RT, проект картины подготовили сотрудники существующего в Бельгии фонда "Петр Великий".

Официальный представитель фонда "Петр Великий" Валерий Двойников, являющийся автором соответствующей идеи, рассказал некоторые детали амбициозного проекта.

По словам Двойникова, в данный момент у будущего фильма есть несколько рабочих названий — среди них, в частности, "Петр Великий в Европе" и "Путешествие Петра". Предполагается, что съемками фильма будет руководить какой-нибудь именитый западный режиссер, а сценарную составляющую грядущей картины подготовит не менее именитый западный сценарист.

При этом, большая часть актерского состава картины может быть представлена российскими актерами. Хотя никакой конкретики на этот счет пока еще нет. По самым оптимистичным прогнозам, съемки фильма "Петр Великий в Европе" (или "Путешествие Петра") стартуют в 2020 году.

Автор идеи фильма уверен, что кино о европейских путешествиях Петра может быть очень актуальным в современном мире, где существуют серьезное геополитическое противостояние между Европой и Россией.