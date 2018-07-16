В рамках Дней Москвы под Калугой провели масштабный военно-исторический фестиваль

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Масштабный военно-исторический фестиваль «Великое стояние на реке Угре» состоялся под Калугой в селе Дворцы. Организаторы фестиваля устроили для гостей несколько интерактивных площадок, мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, средневековыми поединками, стрельбой из лука и ярмарками.

Кульминацией праздника стала грандиозная реконструкция боя русского войска с ордынцами на реке Угре, в которой приняли участие более 300 реконструкторов из Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья, Тулы, Орла, Башкирии и Татарстана.

Праздник под Калугой прошел в рамках празднования Дней Москвы в Калужской области. Из Москвы в регион прибыла официальная делегация Правительства Москвы, возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным и руководителем Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталием Сучковым. Они стали участниками широкой деловой программы – круглых столов на тему медицины, туризма и образования, побывали в калужском технопарке, на нескольких промышленных объектах области и в ряде медицинских учреждений.

На второй день москвичи отправились в село Дворцы, где состоялось молебное пение во Владимирском скиту в память о событиях 1480 года (был положен конец ордынскому игу и образовано независимое российское государство с центром в Москве). Далее гости посетили музей-диораму «Великое стояние на Угре», а потом стали свидетелями самого грандиозного за последние несколько лет зрелища – военно-исторической реконструкции.

Перед началом реконструкции выступил Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области. Он назвал место, где проходит фестиваль, священным, поскольку именно здесь русские воины и советские солдаты проливали кровь, отстаивая независимость и свободу русского народа и государства. Анатолий Артамонов сказал, что россияне должны всегда помнить о великих подвигах своих предков.

Митрополит Калужский и Боровский Климент тоже взял слово, напомнив, что победа на Угре – историческая, позволившая Руси объединиться. «Дай бог нам сохранить эту память, память этого подвига, память их любви, сохранить нашу веру, которая все это время вела наш народ», – заявил митрополит.

О происходящем на реконструкции подробно рассказал директор объединенных музеев Калужской области Виталий Бессонов, который занимался организацией военно-исторического фестиваля. По его словам, Угру, где стояли русские войска, называют поясом Богородицы, защитившей воинов в этой битве. Солдаты шли на бой с ордынцами с иконой Владимирской Божией матери, чей день отмечается 6 июля по старому стилю. Именно поэтому реконструкция проводится под Калугой в июле.