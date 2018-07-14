Сериал «Аббатство Даунтон» получит свою полнометражную версию

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Для фанатов британского сериала «Аббатство Даунтон» появились прекрасные новости. Создатели многосерийной драмы объявили о ее продолжении. Однако любимых героев зрители увидят уже в полнометражном фильме, за работу над которым возьмутся уже текущим летом.

Приятная новость о возвращении героев «Аббатства Даунтон» на телеэкраны появилась на своей официальной странице в социальной сети Instagram. Создатели исторического романа заверили, что совсем скоро начнется работа над полноценным фильмом. Но вот сколько продлятся съемки работники киноиндустрии решили не уточнять.

Напомним, сериал «Аббатство Даунтон» впервые увидел свет еще в 2010 году, когда его начали транслировать на телеканале ITV. С того момента и вплоть до окончания в 2015 году было выпущено шесть сезонов, вместивших 52 серии. Сюжет рассказывает о событиях прошлого века и об участии в них семейства Кроули, проживающих в аббатстве, в честь которого шоу и названо.

Многосерийное шоу затрагивало немало остросоциальных тем, за что стало обладателем ряда серьезных кинематографических наград. Кроме того, «Аббатство Даунтон» сумело вписать свое имя в книгу рекордов Гиннеса, из-за наиболее пристального внимания со стороны критиков.