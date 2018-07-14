Главный приз кинофестиваля «Алые паруса Артека» вручили фильму «Салют-7»

Как сообщает наш собственный корреспондент в Крыму, в МДЦ «Артек» подошла к своему завершению седьмая «киношная смена». На протяжении двенадцати суток здесь проходил XXVI Международный Детский кинофестиваль «Алые паруса Артека».
Он отметился участием множества известных отечественных актеров театра и кино, режиссеров и художников, которые организовали в «Артеке» ряд мастер-классов. Ведущей церемонии открытия и закрытия мероприятия выступила актриса и телеведущая Эвелина Бледанс.
На детском кинобиеннале было представлено 13 художественных, 15 анимационных и девять продюсерских фильмов. Последние девять были созданы под руководством мастеров кино и актеров представителями девяти лагерей, входящих в МДЦ «Артек».
В последний день фестиваля «Артек-Арена» была заполнена до краев. 3500 детей, участники и гости мероприятия ждали вердикта Большого и Малого Детского жюри. В результате победа в главной номинации «Самый-самый фильм» досталась киноленте режиссера Клима Шипенко «Салют — 7». Таким образом, во второй год подряд лучшей картиной детского кинобиеннале в «Артеке» становится фильм о космосе.
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