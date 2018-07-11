На страницах журнала Cosmopolitan Kazakhstan появится фото Jacqueline Sappert

Фото из открытых источников

Популярная австрийская модель Jacqueline Sappert (Жаклин Сапперт) провела в Москве фотосессию для июльского номера журнала Cosmopolitan Kazakhstan.

Съемки были организованы на берегу живописного озера в подмосковном комплексе «Лисья нора» (http://www.foxlodge.ru/service/spa-by-the-lake/), где созданы комфортные условия для занятий спортом, отдыха, релаксации и восстановления сил в СПА.

Жаклин Сапперт рассказала о своих впечатлениях от России и Москвы. По словам модели, она испытывает трепет перед страной и хотела бы лучше ее узнать. Модель отметила, что читала произведения Толстого и Чехова, знает Достоевского, слушает иногда русскую музыку, но этого явно недостаточно.

В свободные от съемок часы девушка с удовольствием побывала на Красной площади в Москве, посидела в кафе, прогулялась по столице. Жаклин Сапперт призналась, что ей хотелось бы получше изучить этот большой город, побывав в нем в качестве туриста.