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Российские музыканты сняли клип об отдыхе в Евпатории

Вторник, 10 Июля 2018 15:03
Российские музыканты сняли клип об отдыхе в Евпатории Фото из открытых источников

Солнце, морские волны и горячий песок пляжей Евпатории — все это ждет вас в музыкальном видео "Поезд в Евпаторию" (смотрите клип ниже), которое представили накануне музыканты московской соул-группы SHOO и финалист конкурса "Новая волна" Стас Море.

 

Клип на песню "Поезд в Евпаторию" ("Я так хочу на море...") снимался на территории Крымского полуострова лишь частично, однако его авторам удалось отлично передать атмосферу летнего отдыха в Евпатории — говорят эксперты, комментирующие видео на песню, премьера которой состоялась ранее в эфире "Первого канала".

 

"В работе над клипом участвовали бабушка и дедушка Шуни Балашовой (вокалистка SHOO), для которых Евпатория является родным местом, поэтому все получилось именно так, как надо. Смотришь и буквально чувствуешь морской бриз", — отмечают продюсеры видео.

 

Постановщик клипа Екатерина Лагода говорит, что песня в итоге обзавелась очень легким и приятным видеорядом, который вызывает желание поехать в Евпаторию практически у каждого зрителя.

 

В общем, туристическая индустрия Крыма в целом и Евпатории в частности должна быть благодарна музыкантам за такую вот приятную рекламу.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости клип
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