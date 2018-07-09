Актер Бен Аффлек оказался предсказателем будущего

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Пользователи "Твиттера" откопали на просторах Сети старое интервью с американским актером Беном Аффлеком, который каким-то непостижимым образом умудрился предсказать тренды, актуальные для современной индустрии медиа, еще пятнадцать лет назад.

Речь идет о вот этом интервью — голливудский актер, как отмечают твиттеряне, очень точно спрогнозировал появление таких популярнейших в настоящее время стриминговых сервисов, как Spotify и Netflix, а также предсказал переход музыкальной индустрии на годовые подписки.

"Как? Откуда он знал? Бен Аффлек — пришелец из будущего? То есть, понятно, что все это витало в воздухе уже тогда, но почему именно Бен Аффлек осознавал скорые изменения в индустрии медиа, а гораздо более подкованные в техническом плане люди — нет?", — примерно такие вопросы теперь не дают покоя пользователям соцсетей.

Стриминговый сервис Netflix, как необходимо отметить, появился спустя пять лет после интервью с Беном Аффлеком, в котором тот предсказал подобный сервис.

Бен Аффлек — актер, в наибольшей степени известный по фильмам "Умница Уилл Хантинг", "Исчезнувшая", "200 сигарет", "Перл-Харбор", "Армагеддон", "Девушка из Джерси" и "Догма".