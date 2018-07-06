Состоялся релиз дебютного альбома артиста Dante под названием «Молекулы»

6 июня состоялся релиз дебютного альбома артиста лейбла Первое Музыкальное Dante под названием «Молекулы». Подробнее - в материале Planet Today.
«Вокруг любого серьёзного события в моей голове всегда кружат тысячи мыслей. Хочется все сделать на максимум. Этот альбом можно было выпустить гораздо раньше, но я ждал и сомневался. Я очень долго искал форму, думал: «как выпускать?», «с кем?», «какой треклист?». В этом альбоме собраны все песни, положившие начало моей карьере», - рассказывает Dante.
Альбом «Молекулы» - это завершение определенного творческого этапа в жизни музыканта. Dante подводит черту звучания и смысла в своей многолетней работе, и тем самым дает поклонникам понять, что дальше их ждет нечто новое:
«Этот альбом - начало нового. Способ расстаться с прошлым. Подводить итоги всегда сложно, но подводить их нужно».
Альбом пропитан любовью и болью, разными событиями, оставившими отпечатки в жизни артиста. Смысл в текстах намного глубже, чем может показаться с первого прослушивания. Некоторые треки не каждый слушатель сможет понять и принять, но проникновенные лирические композиции разбавляет танцевальная музыка, внося в альбом легкость и ритмичность.
«Десятки аранжировок, тысячи строчек стихов, 4 простых карандаша и 10 ластиков ушло на этот альбом в целом, - смеется Dante. Но главное, «Молекулы» - это своеобразный итог событий, произошедших в моей творческой и личной жизни за последние несколько лет. Все переживания, эмоции, полученные от бесконечных «взлетов и падений» сконцентрированы в 11 треках. Надеюсь, мои личные истории найдут отклик в сердцах слушателей».
Задевать нежных и ранимых небратьев (до 1991го существоваших под псевдонимами «братушки» и «братские...
Национальный парк Эверглейдс является одним из крупнейших и наиболее известных парков США. Также...
Когда будем играть с Хорватией, надо остерегаться Модрича, Ракитича, Манджукича, Ребича, Ковачича, Перишича и Игнашевича.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.