Состоялся релиз дебютного альбома артиста Dante под названием «Молекулы»

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6 июня состоялся релиз дебютного альбома артиста лейбла Первое Музыкальное Dante под названием «Молекулы». Подробнее - в материале Planet Today.

«Вокруг любого серьёзного события в моей голове всегда кружат тысячи мыслей. Хочется все сделать на максимум. Этот альбом можно было выпустить гораздо раньше, но я ждал и сомневался. Я очень долго искал форму, думал: «как выпускать?», «с кем?», «какой треклист?». В этом альбоме собраны все песни, положившие начало моей карьере», - рассказывает Dante.

Альбом «Молекулы» - это завершение определенного творческого этапа в жизни музыканта. Dante подводит черту звучания и смысла в своей многолетней работе, и тем самым дает поклонникам понять, что дальше их ждет нечто новое:

«Этот альбом - начало нового. Способ расстаться с прошлым. Подводить итоги всегда сложно, но подводить их нужно».

Альбом пропитан любовью и болью, разными событиями, оставившими отпечатки в жизни артиста. Смысл в текстах намного глубже, чем может показаться с первого прослушивания. Некоторые треки не каждый слушатель сможет понять и принять, но проникновенные лирические композиции разбавляет танцевальная музыка, внося в альбом легкость и ритмичность.

«Десятки аранжировок, тысячи строчек стихов, 4 простых карандаша и 10 ластиков ушло на этот альбом в целом, - смеется Dante. Но главное, «Молекулы» - это своеобразный итог событий, произошедших в моей творческой и личной жизни за последние несколько лет. Все переживания, эмоции, полученные от бесконечных «взлетов и падений» сконцентрированы в 11 треках. Надеюсь, мои личные истории найдут отклик в сердцах слушателей».