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Состоялся релиз дебютного альбома артиста Dante под названием «Молекулы»

Пятница, 06 Июля 2018 12:21
Состоялся релиз дебютного альбома артиста Dante под названием «Молекулы» Фото из открытых источников

6 июня состоялся релиз дебютного альбома артиста лейбла Первое Музыкальное Dante под названием «Молекулы». Подробнее - в материале Planet Today.

 

«Вокруг любого серьёзного события в моей голове всегда кружат тысячи мыслей. Хочется все сделать на максимум. Этот альбом можно было выпустить гораздо раньше, но я ждал и сомневался. Я очень долго искал форму, думал: «как выпускать?», «с кем?», «какой треклист?». В этом альбоме собраны все песни, положившие начало моей карьере», - рассказывает Dante.

 

Альбом «Молекулы» - это  завершение определенного творческого этапа в жизни музыканта. Dante подводит черту звучания и смысла в своей многолетней работе, и тем самым дает поклонникам понять, что дальше их ждет нечто новое:

 

«Этот альбом - начало нового. Способ расстаться с прошлым.  Подводить итоги всегда сложно, но подводить их нужно».

 

Альбом пропитан любовью и болью, разными событиями, оставившими отпечатки в жизни артиста.  Смысл в текстах намного глубже, чем может показаться с первого прослушивания. Некоторые треки не каждый слушатель сможет понять и принять, но проникновенные лирические композиции разбавляет танцевальная музыка, внося в альбом легкость и ритмичность.  

 

«Десятки аранжировок, тысячи строчек стихов, 4 простых карандаша и 10 ластиков ушло на этот альбом в целом,  - смеется Dante. Но главное,  «Молекулы» - это своеобразный итог событий, произошедших в  моей творческой и личной жизни за последние несколько лет. Все переживания, эмоции, полученные от бесконечных «взлетов и падений» сконцентрированы в 11 треках. Надеюсь, мои личные истории найдут отклик в сердцах слушателей». 

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости музыка
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