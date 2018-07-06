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Артек открыл свои объятья XXVI фестивалю детского и юношеского кино «Алые паруса»

Пятница, 06 Июля 2018 11:06
Артек открыл свои объятья XXVI фестивалю детского и юношеского кино «Алые паруса» Фото из открытых источников

Начало июля в Крыму стало жарким не только от солнца. Артек снова распахнул свои объятья для двадцать шестого фестиваля детского и юношеского кино «Алые паруса Артека». Это знаменательное событие собрало большое количество гостей.

 

Маленькие жители Артека стали настоящим Большим и Малым жюри фестиваля. Они увидят много мультипликационных и кинофильмов и, конечно же, выберут победителей. По импровизированной «красной дорожке» прошлись гости и зрители мероприятия, передает наш корреспондент в Артеке. В этом году приехало много знаменитых актеров, которых радостно встречали жители Артека. Дети увидели своих любимых актеров: Ольгу Кабо, Эвелину Блёданс, Сергея Роста, Аристарха Венуса, Сергея Гармаша и других.

 

Бессменный президент кинофестиваля народный артист СССР Василий Лановой открыл действо и начал со слов обращения главы государства Владимира Владимировича Путина, который пожелал детям и гостям фестиваля успехов в учебе и творчестве, а кинофестивалю «Алые паруса Артека» счастливого плавания.

 

 «В этом году будет много всего нового и интересного, — рассказала генеральный директор фестиваля Ирина Громова. — Каждый день будет проходить по 24 мастер-класса, мы откроем киношколу Василия Ланового, состоятся конкурс на лучшую афишу художественного фильма и творческий конкурс эссе «Я мечтаю о фильме». На основе трех лучших потом будет написан сценарий и снят фильм. Появятся новые программы «Я блогер» и «Новая жизнь старого мультфильма», для которой выбран известный мультфильм «Трое из Простоквашино». А еще у детей будет возможность вместе с известными актерами и режиссерами снять свое авторское кино, каждый отряд представит на конкурс по мини-фильму».

 

Юные артековцы подготовили специальную развлекательную программу для гостей кинофестиваля. Шоу было веселым, ярким, зажигательным даже гости не могли усидеть спокойно и пританцовывали. В заключении действа, по традиции кинематографистов, Василий Лановой и директор Артека Алексей Каспржак разбили на счастье специально подготовленную тарелку, а затем звездные гости кинофорума спели песню из киноленты «Офицеры», вся «Артек Арена» подхватила слова песни из легендарного фильма. 

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости
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