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В парке "Фили" пройдёт "День семьи любви и верность"

Пятница, 06 Июля 2018 09:12
В парке &quot;Фили&quot; пройдёт &quot;День семьи любви и верность&quot; Фото из открытых источников

Как стало известно, люди всех возрастов смогут насладиться насыщенной программой в парке "Фили" в "День семьи, любви и верность".

 

Ввиду того, что в мероприятии участвует большое количество артистов и певцов, которых знают все люди, в 13:00 состоится чаепитие с участниками проекта «Московское долголетие». Люди смогут узнать о насыщенной программе проекта у волонтёров и сотрудников парка.

 

В три часа дня, мероприятие посетит всеми любимый сценарист, юморист и сатирик Анатолий Трушкин, известный своими телепередачами "Аншлаг" и "Смехопанарама".

 

Далее посетителей ждёт новый спектакль Татьяны Жемчужной "Verbs of Love: Ты в каждом биении сердца". В спектакле заложены откровенные письма Вивьен Ли, Антуана де Сент-Экзюпери, Сергея Есенина, Эрнесто Че Гевары и других.

 

Уже в пять часов дня начнётся концерт на сцене у главного входа. Откроет его Наталья Соловей со своими 3 песнями. Далее посетители парка увидят выступления таких артистов, как Via Letta, Владимир Брилев, Лера Туманова, Антон Беренсон, Мария Арчер, Роман Огнев, Дарина Дьякова, голландский певец Alex Simons, музыкальный коллектив Стерео 21 и многие другие. Свои песни разных лет исполнит сама Валя Vioce, а изящное владение мандолиной, скрипкой и гитарой покажет Александр Лучков, знаменитый своими выступлениями с коллективами "Манго-Манго", "Крематорий", "Несчастный Случай", "Тайм Аут", "Plazma". 

 

Олеся Белова выступит в роли ведущей концерта. Всех поклонников Алины Делисс ждут подарки в виде дисков с автографом. Концерт завершится под запуск сотен воздушных шаров.

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости Культура
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