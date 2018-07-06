В парке "Фили" пройдёт "День семьи любви и верность"

Фото из открытых источников

Как стало известно, люди всех возрастов смогут насладиться насыщенной программой в парке "Фили" в "День семьи, любви и верность".

Ввиду того, что в мероприятии участвует большое количество артистов и певцов, которых знают все люди, в 13:00 состоится чаепитие с участниками проекта «Московское долголетие». Люди смогут узнать о насыщенной программе проекта у волонтёров и сотрудников парка.

В три часа дня, мероприятие посетит всеми любимый сценарист, юморист и сатирик Анатолий Трушкин, известный своими телепередачами "Аншлаг" и "Смехопанарама".

Далее посетителей ждёт новый спектакль Татьяны Жемчужной "Verbs of Love: Ты в каждом биении сердца". В спектакле заложены откровенные письма Вивьен Ли, Антуана де Сент-Экзюпери, Сергея Есенина, Эрнесто Че Гевары и других.

Уже в пять часов дня начнётся концерт на сцене у главного входа. Откроет его Наталья Соловей со своими 3 песнями. Далее посетители парка увидят выступления таких артистов, как Via Letta, Владимир Брилев, Лера Туманова, Антон Беренсон, Мария Арчер, Роман Огнев, Дарина Дьякова, голландский певец Alex Simons, музыкальный коллектив Стерео 21 и многие другие. Свои песни разных лет исполнит сама Валя Vioce, а изящное владение мандолиной, скрипкой и гитарой покажет Александр Лучков, знаменитый своими выступлениями с коллективами "Манго-Манго", "Крематорий", "Несчастный Случай", "Тайм Аут", "Plazma".

Олеся Белова выступит в роли ведущей концерта. Всех поклонников Алины Делисс ждут подарки в виде дисков с автографом. Концерт завершится под запуск сотен воздушных шаров.