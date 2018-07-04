Фанаты пофантазировали, как могли закончиться новые «Мстители»

Нашумевший фантастический блокбастер "Мстители: Война бесконечности" мог бы закончиться совершенно иначе, если бы его герои вели себя по-другому — говорят поклонники комикс-вселенной Marvel и предлагают свой вариант концовки.
Альтернативная версия событий, которым посвящена сюжетная линия фильма "Мстители: Война бесконечности", была воссоздана в анимационном ролике (смотрите видео ниже), появившемся на YouTube-канале How It Should Have Ended.
Авторы этого YouTube-канала, как следует из его названия, лучше всех знают, как должны были закончиться сюжеты тех или иных медиапродуктов.
В случае с "Войной бесконечности" все довольно просто — уверены эксперты. Фильм завершился бы полностью иначе, если бы Питер Квилл не был столь напыщенным персонажем, а Доктор Стрэндж использовал бы все магические трюки из своего обширного арсенала.
Ролик следует посмотреть и тем фанатам комиксов Marvel, которые недоумевают, почему в фильме не показано, что случилось с второстепенными персонажами. В общем, видео ниже — это просто-таки Грааль, с которым необходимо ознакомиться каждому уважающему себя поклоннику "Мстителей".
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