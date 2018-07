Режиссер «Игры престолов» снимет приквел криминального сериала «Клан Сопрано»

Фото из открытых источников

Культовый телевизионный сериал "Клан Сопрано" обзаведется полнометражным приквелом — сообщает портал Deadline, по данным которого, режиссерское кресло проекта уже занял Алан Тейлор, ранее работавший над сверхпопулярным сериалом "Игра престолов".

Фильм, рабочее название которого звучит как "Множественные святые Ньюарка" (The Many Saints of Newark), пока что находится на раннем этапе производства, однако у него уже есть практически готовая сценарная составляющая, написанная Лоуренсом Коннером и Дэвидом Чейзом — авторами оригинального "Клана Сопрано".

Так как речь идет о приквеле, то сюжет разворачивается в Ньюарке шестидесятых годов двадцатого века. В те времена здесь наблюдался резкий рост "цветного" населения, которое нередко вступало в вооруженные конфликты с выходцами из Италии.

Предполагается, что в фильме "Множественные святые Ньюарка" появятся персонажи сериала "Клан Сопрано". В общем, поклонников оригинального криминального шоу ждет что-то интересное.

Алан Тейлор, которому поручена режиссура проекта, знаменит не только "Игрой престолов", но и сериалами "Секс в большом городе" и "Тюрьма OZ". Кроме того, Тейлор даже поставил несколько серий "Клана Сопрано", так что он знаком с миром сериала не понаслышке.