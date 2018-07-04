Проект «Театр в школе» может стартовать в столице в сентябре 2018 года

В московских школах в новом учебном году предлагается проводить спектакли и театральные постановки. Их организация будет проходить под эгидой проекта «Театр в школе». Такую информацию озвучил руководитель столичного Депкультуры Александр Кибовский, чьи слова приводит АГН «Москва».
Выступая перед аудиторией совместного совещания его ведомства с московским Депобразования, г-н Кибовский подчеркнул, что проведению театральных показов на территории столичных школ способствует наличие в большей части из них необходимых площадей. Речь идет о просторных актовых залах. Второй позитивный момент — многие молодые артисты из Москвы готовы работать с одаренными учениками в учреждениях образования.
Отметим, что на совещании выступил и глава столичного Депобразования Исаак Калина. Он рассказал о том, что регулярно московские театры посещают порядка десяти процентов местных школьников.
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