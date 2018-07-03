Анна Семенович устроила охоту на олигарха

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В компании двух подруг певица приехала на курорт, чтобы найти выгодную партию среди отдыхающих миллионеров (смотрите видео ниже).

Постояльцы одного из респектабельных курортных отелей под Санкт- Петербургом были весьма озадачены, увидев на территории странную троицу охотниц за богатыми мужчинами, да еще и во главе с популярной певицей Анной Семенович. Девушки настолько привлекли к себе всеобщее внимание, что окружающие не сразу заметили световые приборы и камеры. Лишь после команды режиссера Алексея Игудина «Мотор!», все поняли, что вокруг проходят съемки нового романтического клипа Анны Семенович на новую песню «Стори». Подробнее - в материале Planet Today.

По сюжету ролика, Анна и две ее подруги, роли которых исполнили блоггеры Ника Вайпер и Мария Рослякова, приезжают на курорт, проникают на закрытую вечеринку, чтобы наладить личную жизнь и познакомиться с богатыми мужчинами.

Завидных богачей сыграли известный спортсмен, дзюдоист Дмитрий Носов, популярный блоггер Александр Хоменко. Роль третьего и самого харизматичного богача исполнил настоящий российский олигарх Александр Росляков. Известный бизнесмен ранее был участником популярного реалити «Секретный миллионер», а вот воплотить на экране художественный образ ему пришлось впервые. По мнению режиссера видео Алексея Игудина, с этой задачей Александр справился отлично. Не хуже, а местами даже и лучше, чем его более опытные в общении с камерой коллеги.

«Ребята для «охоты» нам достались что надо. Красивые, успешные, настоящие мужчины. Настоящая мечта любой девушки. За такими даже в клипе «охотиться» было одно удовольствие. Нам с девчонками, конечно, пришлось серьезно поработать над своими образами и героинями. Все мы в жизни девушки тоже не простые, успешные и самодостаточные. А в клипе- мы типичная троица охотниц за богатыми женихами, которые в поисках красивой жизни приезжают на курорт на последние деньги, в надежде улететь с отдыха на частном самолете. Очень насущная история. Клип снят с прекрасным чувством юмора, получился очень смешной» - признается Анна Семенович.

Однако, на самих съемках Анне Семенович и ее подругам по клипу было не до смеха. Как только Анна приехала в Питер, теплая погода +25 градусов резко сменилась на +10. Героиням приходилось изображать радости пляжного отдыха в купальниках и даже плавать в холодном бассейне на пронизывающем ветру с Финского залива.

Явное недоумение посетителей отеля вызвала еще одна сцена, в которой три подружки Анна Семенович, Ника Вайпер и Мария Рослякова приходят на вечеринку, танцуют, веселятся и всячески пытаются обратить на себя внимание потенциальных женихов. К ним подходит охранник, роль которого сыграл блоггер Алексей Жидковский. , Сначала вежливо, а потом и в категоричной форме он просит девушек удалиться. Наблюдавшие за этой сценой прохожие никак не могли понять, почему и зачто Анну Семенович выгоняют с этого мероприятия.

Не обошли стороной создатели клипа и главную тему этого лета. Футбол стал одной из сюжетных линий: чтобы обратить на себя внимание мужчин, девушки устроили футбольный матч. Кстати куратором и «поставщиком» футбольных сцен в клипе стал любимый футболист Анны Семенович Александр Кержаков, который специально приехал на съемки эпизода с дочерью и внимательно наблюдал за процессом со стороны.

«Я очень довольна этой работой. Все получилось легким, летним и смешным. Собралась замечательная команда, все на одной волне, с отличным чувством юмора. Многое рождалось на съемочной площадке. Меня удивил наш бизнесмен Александр Росляков, мне кажется, ему стоит задуматься о профессиональной актерской карьере. Девочки – Никак и Маша просто блистали. У нас получилось отличное трио. Думаю, мы можем теперь давать уроки «Как охотиться за олигархом», обращайтесь. И, конечно, смотрите мой новый клип, смейтесь от души и получайте удовольствие» - рассказала Анна Семенович.