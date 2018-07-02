REPEAT: Нервный срыв артиста Dante во время съемок нового клипа

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2 июля состоялась премьера клипа артиста лейбла Первое Музыкальное Dante на песню «Repeat» (смотрите видео ниже). Песня стала одним из первых синглов, вошедшим в долгожданный альбом артиста под названием «Молекулы». Подробнее - в материале Planet Today.

Режиссером клипа выступила Светлана Герасимова. Это вторая совместная работа Светланы и Dante. Главной героиней стала Таисия Борисова - профессиональный хореограф, актриса и модель.

Как оказалось, ребятам клип дался очень не просто.... Слова «поставь меня на repeat» стали слоганом съемочной команды, которую на протяжении всего съемочного периода преследовали обстоятельства непреодолимый силы, растянувшие съемки на целых два месяца…

С первого съемочного дня команда начала сталкиваться с непредвиденными трудностями:

«Оборудование, взятое в аренду, было повреждено, его невозможно было использовать. Естественно, о не рабочем состоянии никто заранее не предупреждал. При разборках, когда команда отказалась платить за нерабочее оборудование, у режиссера забрали в залог телефон и отказывались возвращать в течение 3 дней до окончания разбирательств», - рассказывает Dante.

Дальше – больше!

«Помощник режиссера случайно уезжает со съемочной площадки с ключами от авто режиссёра, в котором находились костюмы танцоров, оборудование и жесткие диски. Естественно, без ключей закрыть авто было невозможно. И как вы думаете, что пропало из машины на следующий день? Тадам... Вместе с ценными вещами из машины пропал и жесткий диск с половиной отснятого материала! Любопытно, кому понадобились сырые кадры?

Следующая съемка длится до 4 часов утра. Все устали, но уже хочется достичь результата. Стоп мотор. Камера выключена.

Материал «залит» на жесткий диск. Оператор делает неудачный поворот, цепляется за провод, диск крутится в воздухе и падает о каменный пол... Половина отснятого материала исчезает вместе с жестким диском. «Repeat, плиз»- говорит снова вселенная», - рассказывает артист.

В этот момент Dante принимает решение взять паузу и уехать на неделю в Тель-Авив, чтобы восстановить силы и нервную систему.

Не смотря на преследующий фатализм, по возвращению из Израиля Dante со Светланой отсмотрели оставшийся материал и приняли нелёгкое решение переписать сценарий заново, и с нуля (!!!) отснять весь клип.

«Будьте уверены певец Dante - не зря носит своё имя, он так легко не сдается! Мы собрались в очередной раз, и сделали финальный рывок. И в этот раз вселенная нас услышала», - восклицает артист.

Не смотря ни на что, клип получился танцевальный и лёгкий. Специально для клипа была поставлена хореография одними из лучших мастеров танца. Мария Дружинина и Дарья Гущина прокачали клип по полной!

Вы все еще любите мистику? Тогда ставим клип на Repeat, слушаем, что говорит ваше сердце, и с нетерпением ждем дебютный альбом артиста!