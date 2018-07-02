Финал "Игры престолов" будет невероятно кровавым и жестоким

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Британская актриса Софи Тернер, прославившаяся благодаря сериалу "Игра престолов", в котором она сыграла Сансу Старк, рассказала о финальном сезоне шоу. Восьмой сезон Game of Thrones, по словам Тернер, будет запредельно кровавым и жестоким.

"Ну, это же "Игра престолов", то есть понятно, что жестокость и эмоциональное напряжение, которые являются основными фишками сериала, никуда не денутся из финала. Более того — последний сезон будет самым насыщенным в этом плане, то есть вас ждет огромное количество смертей и невероятное эмоциональное напряжение", — заявила Софи Тернер.

Актриса призналась, что история ее персонажа завершается именно так, как ей хотелось. "Я всегда знала, что Санса хорошо учится на своих ошибках, поэтому обрадовалась тому, как заканчивается ее история", — отметила Тернер.

Сериал "Игра престолов" появился на канале HBO в 2011 году и с тех пор превратился в один из самых популярных сериалов в истории телевидения. Заключительный (восьмой) сезон "Игры престолов" должен был выйти на экраны в этом году, однако его премьеру перенесли на 2019, так что фанаты шоу, оставшиеся без ежегодной "дозы" Game of Thrones, ждут финал с особенным нетерпением.