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Съемки пятой части "Индианы Джонса" были отложены из-за сценария

Пятница, 29 Июня 2018 14:05
Съемки пятой части &quot;Индианы Джонса&quot; были отложены из-за сценария Фото из открытых источников

Информация о том, что премьера пятого фильма об Индиане Джонсе состоится летом 2020-го года, не подтверждается — съемки, по словам инсайдеров, пришлось отложить из-за проблем со сценарной составляющей картины.

 

Источники в кинематографической студии Lucasfilm, на которые ссылается американское издание Variety, говорят о весьма серьезных трудностях со сценарием пятой части франшизы Indiana Jones.

 

Первоначально предполагалось, что сценарий для пятого фильма о культовом искателе приключений напишет Дэвид Клепп — автор сценария картины "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа". Но в силу неких таинственных причин, сценариста было решено сменить на Джонатана Кэздана.

 

Задержка, которая возникла из-за этого факта, может сдвинуть премьеру на месяцы или даже на год. Представители студии Lucasfilm пока что не называют никаких сроков, отмечая, что они не определены еще даже приблизительно.

 

Режиссер Стивен Спилберг, напомним, в начале 2018-го года подтвердил подготовку к съемкам пятой части "Индианы Джонса". Некоторое время спустя в прессе появились сообщения, согласно которым фильм планировалось начать снимать весной 2019-го.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Индиана Джонс
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