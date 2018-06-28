Американские кинокритики назвали претендентов на премию «Оскар» в 2019 году

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Эксперты в области кинематографа из США сформировали список фильмов, которые, как предполагается, будут претендовать на "Оскар" в следующем году. В перечень, который был опубликован в издании Variety, попали фильмы, американский прокат которых начался с первого января по тридцатое июня этого года.

Победа в оскаровской номинации "Лучший фильм", как предположили авторитетные кинокритики, может достаться картине "Тебя никогда здесь не было". Но не только — претендентов на эту престижную награду довольно много. Это, в частности, фильмы "Первая реформаторская церковь", "Черная Пантера", "Наездник" и "Реинкарнация".

Оскар за лучшую режиссуру может получить, например, Хлоя Чжао ("Наездник"). Другие вероятные претенденты — Райан Куглер ("Черная Пантера"), Линн Рэмси ("Тебя никогда здесь не было"), Ари Астер ("Реинкарнация") и Пол Шредер ("Первая реформаторская церковь").

Лучшим актером кинокритики признали Итана Хоука, который сыграл священника в "Первой реформаторской церкви". А вот лучшей актрисой по итогам следующего "Оскара" может стать Тони Коллетт из "Реинкарнации".

Определив фаворитов, кинокритики отметили, что "Оскар", как правило, достается фильмам, которые выходят в прокат осенью или ближе к ней, так что к концу года список фаворитов может измениться.