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Петербургский писатель и композитор Антон Тарасов основал проект Libris

Понедельник, 25 Июня 2018 11:16
Петербургский писатель и композитор Антон Тарасов основал проект Libris Фото из открытых источников

24 июня 2017 года в России был создан один из наиболее ярких литературно-музыкальных проектов современности — Libris. Миссия его участников — популяризировать чтение в наше время. Музыку собственного сочинения они накладывают на стихотворения разных авторов, чтобы вместе с необычным звучанием подарить им новую жизнь. Благодаря тщательному отбору произведений и мастерски сделанной озвучке складывается глубокий литературный образ, полностью погружающий людей в атмосферу произведения.

 

За год работы Михаил Исхаков (голос проекта) озвучил более 30 классических и современных авторов, среди которых классики — Сергей Есенин, Эдуард Асадов, Всеволод Рождественский, а также современные поэты — Алексей Шмелев, Дмитрий Кравченко и многие другие. Музыкальное сопровождение к стихотворениям написал сам основатель проекта, Антон Тарасов. Он утверждает: место для литературы найдется в жизни каждого человека.

 

В рамках проекта в Санкт-Петербурге прошло сольное выступление поэта Дмитрия Кравченко. Также одним из дочерних для Libris стал проект «СТИХИ.Я», который создан для поиска и организации поэтических вечеров по-настоящему талантливых современных авторов.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Культура   Теги Новости
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