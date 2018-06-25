Петербургский писатель и композитор Антон Тарасов основал проект Libris

Фото из открытых источников

24 июня 2017 года в России был создан один из наиболее ярких литературно-музыкальных проектов современности — Libris. Миссия его участников — популяризировать чтение в наше время. Музыку собственного сочинения они накладывают на стихотворения разных авторов, чтобы вместе с необычным звучанием подарить им новую жизнь. Благодаря тщательному отбору произведений и мастерски сделанной озвучке складывается глубокий литературный образ, полностью погружающий людей в атмосферу произведения.

За год работы Михаил Исхаков (голос проекта) озвучил более 30 классических и современных авторов, среди которых классики — Сергей Есенин, Эдуард Асадов, Всеволод Рождественский, а также современные поэты — Алексей Шмелев, Дмитрий Кравченко и многие другие. Музыкальное сопровождение к стихотворениям написал сам основатель проекта, Антон Тарасов. Он утверждает: место для литературы найдется в жизни каждого человека.

В рамках проекта в Санкт-Петербурге прошло сольное выступление поэта Дмитрия Кравченко. Также одним из дочерних для Libris стал проект «СТИХИ.Я», который создан для поиска и организации поэтических вечеров по-настоящему талантливых современных авторов.