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Назван лучший фильм и сериал по версии MTV Movie Awards

Вторник, 19 Июня 2018 10:24
Назван лучший фильм и сериал по версии MTV Movie Awards Фото из открытых источников

В Соединенных Штатах Америки завершилась церемония вручения престижной премии MTV Movie & TV Awards. По данным тематического портала The Hollywood Reporter, победа в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший сериал" досталась, соответственно, картине "Черная пантера" и тв-сериалу "Очень странные дела".

 

Премия за лучшую актерскую работу в кинематографе, а также награда за лучшего героя, достались актеру Чедвигу Боузману. А актриса Милли Бобби Браун была удостоена награды за лучшую актерскую игру в телевизионном сериале.

 

Тут стоить отметить, что MTV Movie & TV Awards уже второй год подряд проводится в "гендерно-нейтральном" стиле, то есть у премии нет номинаций в стиле "лучшая мужская/женская роль" — организаторы оценивают актеров несколько по другим критериям.

 

Комментируя итоги премии, Майкл Б. Джордан отметил, что фильм "Черная пантера" является "универсальным", то есть рассчитанным на любого зрителя, а не только на "цветных". Джордан, если что, сыграл в "Черной пантере" ключевого антагониста. Фильм обошел таких именитых соперников, как "Мстители: Война бесконечности", "Улетные девчонки", "Чудо-женщина" и "Оно".

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости MTV
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