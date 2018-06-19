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В Санкт-Петербурге открывается первая голливудская выставка киногероев: Шагните прямо в блокбастер

Вторник, 19 Июня 2018 10:16
В Санкт-Петербурге открывается первая голливудская выставка киногероев: Шагните прямо в блокбастер Фото из открытых источников

21 июня в 12:00 в Санкт-Петербурге по адресу: Невский пр., д. 62 корпорация развлечения Big-Funny открывает первую в России голливудскую Выставку Киногероев Movie Art. Она посвящена персонажам самых культовых фильмов и мультфильмов - от «Ледникового периода» до «Аватара», «Людей Икс» и «Звездных войн».

 

Гости выставки путешествуют по легендарным кино-локациям (их более 50). В каждой локации они включаются в захватывающий сюжетный интерактив. Посетители могут взаимодействовать с 62 знаменитыми киногероями - Гарри Поттером, Тором, Охотниками за привидениями, Халком, Суперменом и другими звездами блокбастеров. Эффект полного присутствия в кадре достигается благодаря потрясающим декорациям и ошеломляющим спецэффектам. Все киногерои полностью роботизированы! Они оживают прямо на глазах!

 

Еще один уникальный сюрприз от создателей выставки Movie Art - гостей ждет настоящее театрализованное шоу, вплетенное в сюжетную канву. Профессиональные актеры - Художник-мультипликатор, Оператор и Режиссер - будут взаимодействовать с посетителями, создавая неповторимую атмосферу театра и кино.

 

На Выставке Киногероев приключения сменяют друг друга так стремительно, что дух захватывает! Вы научитесь стирать память с помощью специального интегратора у «Людей в черном», ощутите всю ярость разъяренного Халка, попробуете оторвать от земли легендарный молот Тора, увидите звездное шоу музыкальных бурундуков из «Элвина и бурундуков». Спасайте Вселенную вместе с Ракетой и Грутом из «Стражей галактики»! Примерьте на себя знаменитую пушку Зорга из «Пятого элемента»! А если давно мечтали пощекотать нервишки, посетите леденящую душу Комнату Ужасов. Здесь представлены локации из самых страшных хорроров, когда-либо выходивших на киноэкраны. Попробуйте перехитрить маньяка-психопата из «Крика» или воскресить чудовищного монстра Франкенштейна! Сделайте фото в гигантской пасти акулы-людоеда из «Челюстей»! Ураган эмоций и скачок адреналина обеспечены!

 

Голливудская Выставка Киногероев очень фотогенична. Здесь хочется фотографировать каждый метр пространства. Исследуйте уникальные съемочные зоны - от сказочных миров любимых мультфильмов до Вселенной супергероев MARVEL.

 

Big-Funny - самая нестандартная сеть музеев, аттракционов и выставок в мире со 103 успешными проектами в США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес), Европе (Амстердам, Барселона) и 9 крупных городах России (Москва, Казань, Екатеринбург, Казань и другие).

 

О собственнике корпорации:

 

Александр Викторович Донской

 

Экс-мэр Архангельска, успешный бизнесмен, художник-акционист, миротворец, создатель выставок и музеев, которые успешно работают в США, Европе и России.

 

Является основателем корпорации развлечений Big-Funny.

 

Автор книг-бестселлеров «Продай себя в политике, бизнесе и личной жизни», «Стань режиссером своей жизни». 

 

Сайт корпорации Big-Funny: https://big-funny.com

Страница выставки в соцсетях: https://vk.com/movieartspb

Сайт выставки: http://movieart.fun/

Сайт основателя корпорации развлечений Big-Funny Донского А.В: https://donskoy.me/

 

План мероприятия 21 июня:

 

12:00 сбор журналистов и блогеров (по спискам и с возможностью прийти с детьми)

 

12:00-13:00 - свободное время - фото, видео.

 

13:00 - пресс-подход, пресс-конференция со спикером: Донской Александр Викторович (собственник корпорации).

 

15:00 – официальная церемония открытия выставки.

 

Подарок всем представителям СМИ -  пригласительный билет на посещение всех музеев и аттракционов в Санкт-Петербурге от корпорации Big Funny на два лица. 

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости СанктПетербург
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