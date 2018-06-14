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Станислав Говорухин умер после продолжительной болезни

Четверг, 14 Июня 2018 13:06
Станислав Говорухин умер после продолжительной болезни Фото из открытых источников

Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался в 10:37 мск в подмосковном санатории "Барвиха".

 

Об этом сообщил на заседании нижней палаты парламента спикер Вячеслав Володин.

 

"В 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", - сказал Володин.

 

После этого депутаты почтили минутой молчания память Говорухина, пишет ТАСС.

 

Станиславу Говорухину было 82 года. Он народный артист РФ (2006). Поставил такие картины, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", написал сценарии к фильмам "Русский бунт", "В июне 41-го". Говорухин был депутатом Госдумы с 1993 года.

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Смерть
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