Среда 13 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Фильм "Мстители: Война бесконечностей" собрал уже более двух миллиардов долларов

Фильм "Мстители: Война бесконечностей" собрал уже более двух миллиардов долларов

Среда, 13 Июня 2018 09:56
Фильм &quot;Мстители: Война бесконечностей&quot; собрал уже более двух миллиардов долларов Фото из открытых источников

Общемировые сборы картины "Мстители: Война бесконечности" перевалили за два миллиарда американских долларов за полтора месяца проката — сообщает издание Forbes.

 

Два миллиарда — это, как отмечают компетентные эксперты, очень и очень значительный показатель, к которому приближались немногие фильмы. Если говорить конкретно, то в течение всей истории кинематографа кассу в два миллиардов долларов приносили всего четыре картины — кроме "Мстителей", это "Титаник" и "Аватар" Джеймса Кэмерона, а также седьмая часть "Звездных войн" (режиссер Джей Джей Абрамс).

 

Для того, чтобы собрать первый миллиард долларов, фильму "Мстители: Война бесконечности" понадобилось одиннадцать дней — это, кстати говоря, тоже рекорд. Предыдущему рекордсмену, картине "Звездные войны: Пробуждение силы", для этого понадобилось двенадцать дней.

 

Еще один рекорд "Мстителей" — самая большая касса в течение одних прокатных выходных — за один уик-энд лента принесла двести пятьдесят миллионов долларов в Северной Америке и шестьсот тридцать миллионов в мировом прокате.

 

Кассовый успех новых "Мстителей" говорит о том, что нас ждет еще огромное количество блокбастеров о супергероях — эта тема, как оказалось, все еще очень востребована.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости кино
Главное за сутки
В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций против Сирии В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций против Сирии Трех сирийцев и пятерых граждан России, которые работают в российской компании «Совфрахт», обвинили в попытке поставок авиационного топлива в Сирию в обход американских санкций, сообщается на сайте минюста США. В…
Трамп: Ким Чен Ын - забавный и очень умный парень Трамп: Ким Чен Ын - забавный и очень умный парень Президент США Дональд Трамп заявил, что сразу поладил с лидером КНДР Ким Чен Ыном на встрече в Сингапуре. "Мы очень хорошо поладили с самого начала… Мы стали говорить о том,…
В Турции запустили газопровод в обход России В Турции запустили газопровод в обход России В турецкой провинции Эскишехир состоялось торжественное открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), который будет транспортировать природный газ из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу. Об этом сообщает агентство Anadolu. «TANAP —…

Читайте также
В Москве состоялась ежегодная церемония вручения премии журналов Melon Rich и Finance Times в сфере культуры и бизнеса В Москве состоялась ежегодная церемония вручения премии журналов Melon Rich и Finance Times в сфере культуры и бизнеса Известные бизнесмены, общественные деятели, популярные артисты и актеры приняли участие 3 июня 2018 года в церемонии награждения ежегодной премией глянцевого журнала MELON RICH и бизнес журнала FINANCE TIMES в области…
В Сочи показали каким может быть «Русский бес» В Сочи показали каким может быть «Русский бес» В Сочи 6 июня режиссер Григорий Константинопольский показал провокационную картину под названием «Русский бес». Фарс, гротеск и гиперболизация реального мира затронули сердце каждого, кто посмотрел фильм. Идейная мысль ясна с…
Алексей Серебряков: К картине «Ван Гоги» я отношусь с трепетом и особенной нежностью Алексей Серебряков: К картине «Ван Гоги» я отношусь с трепетом и особенной нежностью  В Сочи на кинофестивале режиссер Сергей Ливнев показал фильм «Ван Гоги» , в которой главную роль исполнили Алексей Серебряков, Елена Коренева, и польский актер Даниэль Обрыхский. В основе сюжета семейный…
В новом фильме Квентина Тарантино снимется Аль Пачино В новом фильме Квентина Тарантино снимется Аль Пачино Актерский состав фильма "Однажды в Голливуде", над которым работает культовый режиссер Квентин Тарантино, пополнился еще одной звездой — свое участие в проекте подтвердил Аль Пачино. Тарантино, как сообщают тематические средства…
Интернет и СМИ
Фото
Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз

Озеро Луиз, или Лейк-Луиз - это сине-зеленое ледниковое озеро в Национальном парке Банф, известное с...

Видео

 

Китайский военный оркестр встретил Путина «Катюшей»

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

Всегда внимательно изучаю - 33.2%
Иногда - 21.6%
Только на некоторых продуктах - 19.7%
Нет, не обращаю на состав внимания - 4.8%
Смотрю только на срок годности - 19.7%

Всего голосов:: 208

 

Анекдот дня

Страничка из дневника.

12.00. Дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось! 

22.00. Случилось.

Еще »
Самые популярные материалы
Эксперты предрекают скорую "смерть" евро Эксперты предрекают скорую "смерть" евро
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Месть: Крокодил съел издевавшуюся над ним 10 лет собаку Месть: Крокодил съел издевавшуюся над ним 10 лет собаку
Новое противостояние США - Россия: на кону Европа Новое противостояние США - Россия: на кону Европа
Ответит ли Ефремов за Крымский мост? Ответит ли Ефремов за Крымский мост?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.