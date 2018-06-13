Фильм "Мстители: Война бесконечностей" собрал уже более двух миллиардов долларов

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Общемировые сборы картины "Мстители: Война бесконечности" перевалили за два миллиарда американских долларов за полтора месяца проката — сообщает издание Forbes.

Два миллиарда — это, как отмечают компетентные эксперты, очень и очень значительный показатель, к которому приближались немногие фильмы. Если говорить конкретно, то в течение всей истории кинематографа кассу в два миллиардов долларов приносили всего четыре картины — кроме "Мстителей", это "Титаник" и "Аватар" Джеймса Кэмерона, а также седьмая часть "Звездных войн" (режиссер Джей Джей Абрамс).

Для того, чтобы собрать первый миллиард долларов, фильму "Мстители: Война бесконечности" понадобилось одиннадцать дней — это, кстати говоря, тоже рекорд. Предыдущему рекордсмену, картине "Звездные войны: Пробуждение силы", для этого понадобилось двенадцать дней.

Еще один рекорд "Мстителей" — самая большая касса в течение одних прокатных выходных — за один уик-энд лента принесла двести пятьдесят миллионов долларов в Северной Америке и шестьсот тридцать миллионов в мировом прокате.

Кассовый успех новых "Мстителей" говорит о том, что нас ждет еще огромное количество блокбастеров о супергероях — эта тема, как оказалось, все еще очень востребована.