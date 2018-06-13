В Сочи завершился 29-й фестиваль "Кинотавр"

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Традиционно в Сочи, 2 июня, стартовал фестиваль кино. Церемонию открытия провёл Данила Козловский в форме эпистолярного жанра. Письма, которые Козловский адресует себе от третьего лица, содержали философский посыл человеческого бытия. На лице актёра даже появились слезы.

Открытием стал фильм Кирилла Серебренникова "Лето", повествующий об эпохе Виктора Цоя и Майка Науменко. Известно, что эту картину Серебренников дорабатывал под домашним арестом.

Участниками основного конкурса фестиваля стали Александр Гордон ("Дядя Саша"), Сергей Ливнев ("Ван Гоги"), Анна Безрукова ( "Заповедник "), супруга А.Б.Чубайса, Авдотья Смирнова ("История одного назначения") и другие молодые режиссёры.

Актуальность развития российского кинематографа звучала ещё с первых ремарок президента "Кинотавра" Александра Роднянского:

"Традиционный "особый путь" России? Или столь же традиционное отставание от Запада? А может - на сей раз -опережение? Этими вопросами мы задаемся, представляя на ваш суд программу "Кинотавра"-2018. В ней соединились разные фильмы, каждый из которых по-своему способен ответить на поставленные вопросы".

Новаторский подход организаторов "Кинотавра" определил молодых режиссёров, которые принимали участие в конкурсе "Дебют". Такая категория экранного соперничества была представлена впервые за всю историю фестиваля.

Из класса дебютных работ наибольшее внимание кинокритиков и журналистов привлекла картина режиссера Тимофея Жалнина "Двое". Аудитория оценила постановку проблематики произведения, глубину содержания картины, сложные операторские компоновки, которые в фильме выглядели гармонично.

Современной платформой стал "Короткий метр". Этот вид работ прямо отражал нынешнее поколение. Главными темами стали: социальные сети их влияние на сегодняшнего человека("Розыгрыш), хрупкость традиционных ценностей ("Нет"), проблемы духовной связи между супругами, доводящие до фатального исхода ("Правда").

Богатым на эмоции стал основной конкурс. Свое слово сказали молодые режиссёры, некоторые снимали фильм практически на волонтёрских условиях, без крупного капитала, и при этом, оставляли зрителя для довольным.

Практически в каждой работе авторы брали за основу семейно- бытовой конфликт. Лишь некоторые картины как "Мира" (Д. Шабаев), "Подбросы" ( И.Твердовский), "Русский бес"( Г.Константинопольский), содержали явно-выраженный социально-политический подтекст.

Противоречивой по мнению журналистов, стала работа Михаила Расходникова "Временные трудности" о мальчике с диагнозом ДЦП, который подвергается жёстким методам воспитания со стороны отца. На пресс-конференции представители СМИ и кинокритики, высказали резкие замечания в адрес авторов. Журналисты назвали фильм "фашистским" и мало схожим с настоящей российской реальностью. Кинокритики пообещали написать отрицательную рецензию на фильм.

Когда все картины были просмотрены, наступил самый ожидаемый момент – Церемония награждения.

Закрытие кинофестиваля традиционно началось со звёздной дорожки. Когда зал "Зимнего театра" заполнился, участники не могли сдерживать волнения.

После приветственного слова президента "Кинотавра", Александра Роднянского, ведущие вечера актёры Егор Корешков и Любовь Аксёнова перешли к обсуждению работ.

Таким образом, в номинации "Лучший сценарий", победителем стала режиссёр Авдотья Смирнова( "История одного назначения"). "Лучшая мужская роль" досталась Степану Девонину ("Сердце мира"), "Лучшая женская роль" единогласно была присвоена актрисе Анне Слю ("Подбросы"). Приз за "Лучшую режиссуру" взял Григорий Константинопольский ("Русский бес").

В конкурсном отборе "Короткий метр", победителем стал ролик "Календарь" ( И. Поплавухин).

В дебютной категории призерами стали Владимир Битоков ("Глубокие реки") и Александр Горчилин ("Кислота").

Главным победителем основного конкурса стала режиссёр Наталья Мещанинова с картиной "Сердце мира".

Финальным показом стала картина Ксении Собчак и режиссёра Веры Кричевской "Дело Собчака", в которой представлены документальные записи и интервью известных политических лиц. В сюжетной фабуле основной линией выступает диалог Ксении с Владимиром Путиным. По данным информации пресс-службы Ксении Собчак, интервью с президентом приходилось брать в специально-оборудованной "чёрной комнате".

В документальный работе содержится видео из домашнего архива семьи Собчак. В контексте сюжета присутствует лиричное отступление, в котором Людмила Нарусова, в какой-то степени признает свою вину в трагической судьбе мужа. В картине Ксения продолжает ставить актуальные вопросы, требующие активной гражданской позиции. Впрочем некоторые зрители сочли фильм провокационным: " Это чистая провокация"-говорит гость фестиваль Алексей Чернильский.

После окончания Церемонии закрытия на финальной встрече , организаторы фестиваля признались, что в последние годы "Кинотавр" стал набирать былую популярность. Количество желающих попасть на праздник кино увеличилось в разы. Кроме того, этот конкурс по мнению жюри, стал самым тяжелым. Были присланы 102 работы, требующие внимательного просмотра и художественного анализа.

"Вы знаете, что мы увеличились на один день, на один конкурс, на одно жюри. Четыре тысячи аккредитованных, из которых 300 человек -журналисты. Мы закрыли аккредитацию раньше указанного срока. Мы не могли акредитовать больше, потому что в "Зимнем театре" не хватает места. Мы будем думать что-то с местом к 30-му фестивалю"- говорит программный директор "Кинотавра", Ситора Алиева.

Президент фестиваля Александр Роднянский, добавил, что оставит новый конкурс "Дебют", потому что он хорошо отражает связи поколений в работах молодых режиссёров.

Относительно финансовых отчётов, был назван бюджет "Кинотавра". В 2018 году он составил 180 млн. рублей.

Напоследок, отступая от сухих экономических инверсий, важно отметить, что на протяжении всего фестиваля со сцены "Зимнего театра" высказывались слова поддержки в в адрес режиссёра Кирилла Серебренникова , который десятый месяц находится под домашним арестом и Олега Сенцова, который голодает 28-й день. Он находится в заключении четвёртый год. Актёры и режиссёры неоднократно обращались в камеры с просьбой разрешить вопрос освобождения своих коллег как можно скорее. Однако конкретного адресата соратники по сцене не указывали, обращаясь разве что в пластмассовые обручи операторских объективов.

Таким насыщенным, ярким и и политически значимым, оказался 29-й фестиваль "Кинотавр".

Дина ОТМАН специально для Planet Today