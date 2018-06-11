Современные стили музыки

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Сколько раз, будучи в подростковом возрасте, вы слышали от родителей о том, что ваша музыка является бессвязным потоком звука, перемешанного с бессмысленными словами? Думаю, почти каждый уверенно ответит, что таких моментов в жизни было очень много. И многие из тех были уверены, что музыка следующего поколения едва ли будет вызывать у них отторжение. Однако, со временем музыкальные стили трансформировались в свою очередную стадию и поколение 90-х уже так же реагирует на современные музыкальные жанры, как, в свое время, их родители реагировали на музыку 90-х. Что же это за новые веяния, которые стали настолько чуждыми для многих и столь же популярными для современной молодежи. В этой статье мы попытаемся разобраться в современных стилях музыки.

Первым стилем, на который хотелось бы обратить внимание является клауд-рэп. В былые времена рэп считался музыкой бедных районов, а ее исполнители обычно рассказывали о своей нелегкой судьбе, которая часто перемежается с преступными и околопреступными действиями. Всё это дополнялось агрессивным битом. Клауд-рэп абсолютно точно перечеркивает все вышеперечисленные правила. Он имеет достаточно легкое звучание, которое еще больше подчеркивается монотонным речитативом исполнителей. Существуют и русские песни этого жанра. Наиболее востребованным клауд-рэпером России является PHARAOH. Его музыку скачать бесплатно можно на любом музыкальном сайте.

Следующим стилем музыки, который обрел популярность в наше время является Future Bass. Многие любители клубной музыки могут заметить, что этот жанр вовсе не новинка. И это действительно так. Он появился еще в нулевых, но максимальную популярность получил лишь сейчас. Future Bass имеет достаточно футуристичное звучание и ломанные ударные, которые прочно врезаются в голову слушателей.

И последний стиль музыки на который мы обратим внимание называется Vaporvawe. Самые внимательные могут заметить, что в названии жанра имеется слово vapor, что в переводе с английского означает «пар». Музыка этого стиля имеет примерно то же состояние. Это достаточно легкая мелодия, подкрепленная другими различными звуками. Vaporvawe не сложен для восприятия и не вызывает явного отторжения. Но, едва ли, можно с легкостью стать почитателем стиля.

Как бы то ни было, если у вас есть возможность изучить те или иные новейшие веяния музыкального искусства, не стоит относиться к ним заведомо скептически. И даже, если определенный стиль вы так и не смогли понять, то не стоит оскорблять его почитателей. Ведь у каждого есть свой взгляд на этот мир, а потому и свои предпочтения в музыке.