В Сочи показали каким может быть «Русский бес»

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В Сочи 6 июня режиссер Григорий Константинопольский показал провокационную картину под названием «Русский бес».

Фарс, гротеск и гиперболизация реального мира затронули сердце каждого, кто посмотрел фильм.

Идейная мысль ясна с первых кадров, когда молодой небогатый человек по имени Святослав Иванов влюбляется в девушку из высшего общества. Он готов на все, чтобы стать частью богатого мира и быть со своей возлюбленной.

«Это человек, который жаждет успеха. Он хочет достичь его любой ценой и вылезти, как черт из табакерки»

Но пока у главного героя нет денег, он использует самые радикальные методы для того чтобы обладать высоким статусом. На родительские деньги своей возлюбленной Иванов открывает ресторан. События начинают разворачиваться непредсказуемым для начинающего бизнесмена образом. Однако концовка сюжета показывает, что Иванов остается с опустошенным сердцем и разбитой жизнью.

«До моего героя уже поздно доходит кто он, про что он. Он это осознает в конце, но уже поздно».

Проблематика произведения состоит в отражении современных реалий. Изначально человек рождается с положительными намерениями, но обстоятельства жизни способны привести его к печальным последствиям, изуродовав лучшие качества, созданные природой.

Именно такая деформация происходит со Святославом, когда ради денег он оставляет за собой жажду кровавых пролитий, море разочарований, полный хаос.

Режиссер умышленно форсирует будничные обстоятельства. Очень точно использует саундтреки к эпизодам и конкретному действию.

«Я хотел, чтобы зритель смотрел и не понимал вообще, что происходит».

Несмотря на преимущественный экшн, главной мыслью произведения выступает борьба за любовь. По мнению Георгия Константинопольского , любовь -это главное настоящее чувство. При этом, режиссер объясняет, что это не любовь к женщине или собственным увлечениям, а чувство духовное, живущее глубоко «в сердце».

Фундаментальным пластом сценария выступают классические произведения великого классика Федора Михайловича Достоевского. При просмотре картины, зритель сразу узнает знакомые изречения произведений великого мастера пера. Григорий признался, что проводил параллель между романом «Бесы» и своей картиной.

«Ни стыда ни раскаяния», - звучит с большого экрана, как наказ порочному капиталистическому обществу.

Смелость, бунт, фарс, громкое слово режиссера в картине читается без промедлений. Это не двусмысленные намеки, которые требуют собственного анализа. Это уверенный взгляд на происходящее в мире и в стране. Прямая речь, наполненная самыми «неудобными» фразами занимает не последнее место в картине.

«Мне кажется очень важно иметь смелость и говорить вслух то, о чем хочешь сказать,» - заявляет актриса фильма, Юлия Ауг.

Несмотря на характер поучения , картина не затянута в унылый схоластический сюжет , а наполнена живой ярко-выразительной динамичностью. В сценах практически нет статичных эпизодов. Каждый эпизод, как маленький фильм переносит зрителя из одних обстоятельств в другие. Традиционные ценности представлены в актуальной технической постановке. Смелые стилистические решения удовлетворяли потребности разных поколений.

Следует отметить, над фильмом работали около месяца. Последнюю сцену монтировали за день до открытия кинофестиваля . Актеры, принимавшие участие в фильме работали безвозмездно, за идею.

«На фильм денег не было . Мы даже работали без света. Спасибо Макаревичу и Виторгану, которые помогли финансово вложив какую-то часть средств,» - говорит автор.

Известно, что продюсеры даже организовали сбор средств , устроив аукцион. Победитель получал право приобрести эпизоды в сцене, на которую не хватало бюджета.

Однако несмотря на ограниченность времени, финансовые затруднения при создании картины, она все же состоялась и была удостоена самых высоких похвал на пресс-конференции 7 июня в Сочи. Актуальность темы, смелые решения, современные технологии и качественный саундтрек, пришлись по нраву зрителю и критикам.

«Фильм получился очень современный. В жизни бы не подумала, что авторы испытывали какие-то трудности по свету,» - признаётся гость фестиваля Арина Меликян.

На вопрос журналистов, когда ждать проката, Григорий Константинопольский ответил

«Мы надеемся, что выйдем в прокат. Это зависит от вас. Очень надеемся выйти. Прокат планируем осенью».

Поклонникам остается ждать окончания конкурса, чтобы иметь возможность увидеть честный фильм наших будней.

Дина Отман специально для Planet Today