Пятница 08 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» В Сочи показали каким может быть «Русский бес»

В Сочи показали каким может быть «Русский бес»

Пятница, 08 Июня 2018 14:56
В Сочи показали каким может быть «Русский бес» Фото из открытых источников

В Сочи 6 июня  режиссер Григорий Константинопольский показал провокационную картину под названием «Русский бес».

 

Фарс, гротеск и гиперболизация реального мира затронули сердце каждого, кто посмотрел фильм.

 

Идейная мысль ясна с первых кадров, когда молодой небогатый человек по имени Святослав Иванов влюбляется в девушку из высшего общества. Он готов на все, чтобы стать частью богатого мира и быть со своей возлюбленной.

 

«Это человек, который жаждет успеха. Он хочет достичь его любой ценой и вылезти, как черт из табакерки»

 

Но пока у главного героя нет денег, он использует самые радикальные методы для того чтобы обладать высоким статусом.  На родительские деньги своей возлюбленной Иванов открывает ресторан. События начинают разворачиваться непредсказуемым для начинающего  бизнесмена образом. Однако концовка сюжета  показывает, что Иванов остается с опустошенным сердцем и разбитой жизнью.

 

«До моего героя уже поздно доходит кто он, про что он. Он это осознает в конце, но уже поздно».

 

Проблематика произведения состоит в отражении современных реалий. Изначально человек рождается с положительными намерениями, но обстоятельства жизни способны привести его к печальным последствиям, изуродовав лучшие качества, созданные природой.

 

Именно такая деформация происходит со Святославом, когда ради  денег он оставляет за собой жажду кровавых пролитий, море разочарований,  полный хаос.

 

Режиссер умышленно форсирует будничные обстоятельства. Очень точно использует саундтреки к эпизодам и конкретному действию.

 

 «Я хотел, чтобы зритель смотрел и не понимал вообще, что происходит».

 

Несмотря на  преимущественный экшн, главной  мыслью произведения выступает борьба за любовь. По мнению Георгия Константинопольского , любовь -это главное настоящее чувство. При этом, режиссер объясняет, что это не любовь к женщине или собственным увлечениям, а чувство духовное, живущее глубоко «в сердце».

 

Фундаментальным пластом  сценария выступают классические произведения великого классика Федора Михайловича Достоевского.  При просмотре картины, зритель сразу узнает знакомые изречения произведений великого мастера пера. Григорий признался, что проводил параллель между романом «Бесы» и своей картиной.

 

«Ни стыда ни раскаяния», - звучит с большого  экрана, как наказ порочному капиталистическому обществу.

 

Смелость, бунт, фарс, громкое слово режиссера в картине читается без промедлений. Это не двусмысленные намеки, которые требуют собственного анализа. Это уверенный взгляд на происходящее в мире и в стране. Прямая речь, наполненная самыми «неудобными» фразами занимает не последнее место в картине.

 

«Мне кажется очень важно иметь смелость и говорить вслух то,  о чем хочешь сказать,» - заявляет актриса фильма, Юлия Ауг.

 

Несмотря на характер поучения , картина не затянута в унылый схоластический сюжет , а наполнена живой ярко-выразительной динамичностью. В сценах практически нет статичных эпизодов. Каждый эпизод, как маленький фильм переносит зрителя из одних обстоятельств в другие.  Традиционные ценности представлены в актуальной технической постановке.  Смелые стилистические решения  удовлетворяли потребности разных поколений.

 

Следует отметить, над фильмом работали около месяца. Последнюю сцену монтировали за день до открытия кинофестиваля . Актеры, принимавшие участие в фильме работали безвозмездно, за идею.

 

«На фильм денег не было . Мы даже работали без света. Спасибо Макаревичу и Виторгану, которые помогли финансово вложив какую-то часть средств,» - говорит автор.

 

Известно, что продюсеры даже организовали сбор средств , устроив аукцион. Победитель получал  право приобрести эпизоды в сцене, на которую не хватало бюджета.

 

Однако несмотря на ограниченность времени, финансовые затруднения при создании картины, она все же состоялась  и была  удостоена самых высоких похвал на пресс-конференции  7 июня в Сочи.   Актуальность темы, смелые решения, современные технологии и качественный саундтрек, пришлись по нраву зрителю и критикам.

 

«Фильм получился очень современный. В жизни бы не подумала, что авторы испытывали какие-то трудности по свету,» - признаётся гость фестиваля Арина Меликян.

 

На вопрос журналистов, когда ждать проката, Григорий Константинопольский ответил

 

«Мы надеемся, что выйдем в прокат. Это зависит от вас. Очень надеемся выйти. Прокат планируем осенью».

 

Поклонникам остается ждать окончания конкурса, чтобы иметь возможность увидеть честный  фильм наших будней.

 

 Дина Отман специально для Planet Today

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости кино
Главное за сутки
Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии Австрия выразила готовность провести встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Белого Дома. Отмечается, что встреча, тем не менее,…
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой В Киеве заявили о потере контроля над Одессой Депутаты Верховной Рады обратились к секретарю Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александру Турчинову с просьбой принять меры из-за потери контроля в Одессе. Об этом у себя в Facebook рассказал парламентарий…
G7 становится G6? Эммануэль Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа G7 становится G6? Эммануэль Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил, что участники саммита "Большой семерки" в Канаде подпишут "соглашение шести стран" без американского лидера Дональда Трампа. Саммит пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек, сообщает …

Читайте также
Алексей Серебряков: К картине «Ван Гоги» я отношусь с трепетом и особенной нежностью Алексей Серебряков: К картине «Ван Гоги» я отношусь с трепетом и особенной нежностью  В Сочи на кинофестивале режиссер Сергей Ливнев показал фильм «Ван Гоги» , в которой главную роль исполнили Алексей Серебряков, Елена Коренева, и польский актер Даниэль Обрыхский. В основе сюжета семейный…
Картина Михаила Расходникова "Временные трудности" вызвала шквал негодования на Кинотавре в Сочи Картина Михаила Расходникова "Временные трудности" вызвала шквал негодования на Кинотавре в Сочи В Сочи 5 июня на фестивале «Кинотавр» Михаил Расходников представил свой фильм «Временные трудности» , в котором главную роль исполнили Иван Охлобыстин и Риналь Мухаметов. История повествует о мальчике с…
Актриса из "Звездных войн" столкнулась с травлей со стороны фанатов Актриса из "Звездных войн" столкнулась с травлей со стороны фанатов Голливудская актриса азиатского происхождения Келли Мари Трэн, прославившаяся благодаря роли техника Сопротивления в восьмом эпизоде "Звездных войн", стала жертвой сетевой травли — пишет сайт NME.com Персонаж по имени Роуз Тико,…
Открытие Кинотавра: "Лето" Кирилла Серебренникова Открытие Кинотавра: "Лето" Кирилла Серебренникова В Сочи 2 июня традиционно на сцене Зимнего театра открылся 29-й фестиваль "Кинотавр". По звездной дорожке прошлись Ксения Собчак, Игорь Верник, Роман Зверев, Федор Бондарчук, Юрий Стоянов и другие известные…
Фото
А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек

Остров Тасиро в Японии, более известный как "Остров кошек" славится множеством живущих на нем кошек,...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.