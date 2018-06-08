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В новом фильме Квентина Тарантино снимется Аль Пачино

Пятница, 08 Июня 2018 14:35
В новом фильме Квентина Тарантино снимется Аль Пачино Фото из открытых источников

Актерский состав фильма "Однажды в Голливуде", над которым работает культовый режиссер Квентин Тарантино, пополнился еще одной звездой — свое участие в проекте подтвердил Аль Пачино.

 

Тарантино, как сообщают тематические средства массовой информации, вел с актером весьма продолжительные переговоры, которые в итоге все-таки завершились успехом — Аль Пачино согласился играть Марвина Шварца, агента персонажа, которого сыграет Леонардо ДиКаприо.

 

Кроме Аль Пачино и Леонардо ДиКаприо, в фильме засветятся Брэд Питт, Марго Робби, Курт Рассел, Берт Рейнольдс, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Дэмиэн Льюис и еще масса известных и не очень актеров.

 

Сюжетная линия картины связана с событиями, в центре которых реально существовавший глава секты "Семья" Чарльз Мэнсон. Главным героем фильма, при этом, станет актер телевидения Рик Далтон (его сыграет ДиКаприо), который пытается пробиться в кинематограф. Режиссер отмечает, что главная его задача — воссоздание атмосферы "старого" Голливуда.

 

Съемочный процесс, кстати говоря, начнется уже в этом месяце, а появление фильма в прокате запланировано на конец следующего лета.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости кино
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