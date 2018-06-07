Алексей Серебряков: К картине «Ван Гоги» я отношусь с трепетом и особенной нежностью

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В Сочи на кинофестивале режиссер Сергей Ливнев показал фильм «Ван Гоги» , в которой главную роль исполнили Алексей Серебряков, Елена Коренева, и польский актер Даниэль Обрыхский.

В основе сюжета семейный конфликт отца и сына , которые сначала питают ненависть друг другу, но испытав жизненные удары судьбы приходят к любви и взаимопониманию. Однако понимание и прощение приходит тога, когда отец лежит на предсмертном одре, а сын приходит к абсолютному разочарованию в жизни.

Марк - сын известного композитора, посвятившего свою жизнь музыке, вырастает «лузером». Свои дни он проживает в израильской квартире, купленные на родительские деньги, а успехов в карьере не предвидится-Марк слишком озабочен собственными переживаниями.

«Марк отчасти человек который пытается определить, кто он такой, какие отношения у него с окружающим миром. И почему ему так плохо, когда должно быть хорошо» - говорит Ливнев.

Прототипом образа главного героя выступает французский художник ХХ века- фаталист, умерший в нищете.

Дополняет ценность картины место действия-Израиль и Латвия. Как признается режиссер, они не делали акцент на привязке к стране, в которой будут проводить съемки. Главной задачей была художественная фактура внешних деталий. И усадьба в Латвии подошла как ничто лучше.

Несмотря на то, что актер Даниэль Обрыхский, исполнявший роль отца, отказывается сниматься в России, на съемочной площадке по словам режиссера не возникало межнациональных притязаний, наоборот, Алексей Серебряков весьма тепло отозвался о своем напарнике:

"…он еще такой подарок - поет песни Высоцкого. Активный и чрезвычайно жизнелюбивый человек. Он в отличной форме!"

На вопрос журналистов , можно ли было решить конфликт без потерь и фатальных изменений в судьбе героев , Сергей Ливнев ответил просто:

«В теории возможно, но практически - нет».

Создатели фильма пообещали прокат фильма уже этой осенью, но говорить о конкретных датах не торопятся.

Дина Отман специально для Planet Today