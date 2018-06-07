Режиссер Валерия Гай Германика будет вести программы о вере

Скандально известный режиссер Валерия Гай Германика, автор художественного фильма "Все умрут, а я останусь" и телевизионного сериала "Школа", представит авторский проект, посвященный совмещению христианства с жизнью в современных реалиях.
Речь идет о медиапроекте под названием "Вера в большом городе" — его презентация, как сообщают СМИ, состоится сегодня. В качестве площадки для проекта был выбран популярный видеохостинг YouTube.
Автор и ведущая "Веры в большом городе", Валерия Гай Германика, будет проводить интересные беседы с "лидерами мнений", то есть с людьми, добившихся определенных успехов в бизнесе, медиасфере или искусстве. Главная тема проекта — место религии в современном мире. Который несколько изменился с тех пор, как писались библейские каноны, например.
"Вокруг христианства появилась такая колоссальная система предрассудков, что я решила разобраться с этим. Вера в Бога, как уверены многие, заставляет человека мыслить стереотипами и "форматирует" его мозг. Однако в действительности все совсем иначе. И это подтверждается тем фактом, что все большее количество самых бунтарских бунтарей и индивидуалистов все-таки приходят к вере", — говорит Гай Германика.
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