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Режиссер Валерия Гай Германика будет вести программы о вере

Четверг, 07 Июня 2018 09:43
Режиссер Валерия Гай Германика будет вести программы о вере Фото из открытых источников

Скандально известный режиссер Валерия Гай Германика, автор художественного фильма "Все умрут, а я останусь" и телевизионного сериала "Школа", представит авторский проект, посвященный совмещению христианства с жизнью в современных реалиях.

 

Речь идет о медиапроекте под названием "Вера в большом городе" — его презентация, как сообщают СМИ, состоится сегодня. В качестве площадки для проекта был выбран популярный видеохостинг YouTube.

 

Автор и ведущая "Веры в большом городе", Валерия Гай Германика, будет проводить интересные беседы с "лидерами мнений", то есть с людьми, добившихся определенных успехов в бизнесе, медиасфере или искусстве. Главная тема проекта — место религии в современном мире. Который несколько изменился с тех пор, как писались библейские каноны, например.

 

"Вокруг христианства появилась такая колоссальная система предрассудков, что я решила разобраться с этим. Вера в Бога, как уверены многие, заставляет человека мыслить стереотипами и "форматирует" его мозг. Однако в действительности все совсем иначе. И это подтверждается тем фактом, что все большее количество самых бунтарских бунтарей и индивидуалистов все-таки приходят к вере", — говорит Гай Германика.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости режиссер
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