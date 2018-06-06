Знаю, горжусь! 8 июня состоится конкурс на лучшее знание государственной символики РФ

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8 июня 2018 года в Доме офицеров МВО г. Москва в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» состоится очный этап Всероссийского конкурса на лучшее знание государственной символики Российской Федерации среди обучающихся общеобразовательных учреждений. В конкурсе, примут участие более 450 обучающихся со всей страны.

У конкурса современный интерактивный формат. Мероприятие проходит в несколько этапов. С 7 по 31 мая 2018 года на сайте Госсимволика2018.рф проходил заочный этап. Участникам необходимо было написать эссе на тему «Символы моего региона» и пройти тестирование на знание государственных символов Российской Федерации. В очном этапе 60 конкурсантов, набравших большее количество баллов, будут защитить свои работы. На презентацию каждому участнику отводится до 5 минут – за это время нужно не только суметь грамотно представить свой проект, но и обратить внимание на иллюстрационный ряд и технические решения.

Организаторы ставят перед собой главную цель – создать механизм, используя который, молодежь, обучающаяся в образовательных организациях, сможет изучить историю государственной символики России, а также транслировать полученные знания своим сверстникам, используя современные методы. Конкурс ориентирован на развитие творческого потенциала подростков, обучающихся в образовательных организациях, а также на формирование положительных социальных установок в молодежной среде.

Оценивать проекты будет экспертное жюри, в которое войдут представители власти, общероссийских организаций, общеобразовательных организаций. Победители конкурса, а также все участники очного тура получат дипломы.