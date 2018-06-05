Zivert презентовала клип на песню "Еще хочу"

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5 июня артистка лейбла «Первое Музыкальное» представила клип на заглавный трек «Еще хочу» ЕР «Сияй» (смотрите видео ниже). Подробнее - в материале Planet Today.

«Эта картина - моя внутренняя планета... Нечто очень личное.. И говорить за неё хочется самой от А до Я. Я назову этот клип - состояние... Состояние «ещё хочу»», - рассказывает Zivert.

Никакой фальши, никаких масок. На артистке практически нет макияжа, накладных волос, ресниц, броской одежды, украшений и пушапа. Zivert даже отказалась от ретуши лица, чтоб зрители могли ощутить, как ток сочится из каждой ее поры…

«Человеку в состоянии «ещё хочу» не нужны фантики. Каждый из нас носит внутри себя секретную планету, и свою, сегодня, я хочу открыть вам. Я хочу показать, как космически может выглядеть женщина в обычной серой водолазке, если этот космос внутри неё... Это погружение, в котором практически нет постановочных кадров, каждый взмах моей кисти, все мои скитания по этому пространству, падения, ломки, прогибы и выбросы моего тела - это мои настоящие чувства, что пронизывают меня изнутри, это и есть - я. Хочу чтобы вы просто пропустили через себя каждую мурашку на моем теле», - заявляет Юлия Zivert.