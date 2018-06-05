Харуки Мураками будет вести передачу на радио

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Популярный японский писатель Харуки Мураками освоит новый для себя вид деятельности — литератор будет вести авторскую передачу на радио, в которой познакомит слушателей со своей любимой музыкой.

Авторская радиопередача Харуки Мураками будет выходить в эфире радиостанции Tokyo FM. Пилотный выпуск проекта RUN&SONGS запланирован на пятое августа 2018-го года.

Почему в названии передачи присутствует слово RUN? Потому что писатель весьма активно увлекается бегом и, в частности, неоднократно участвовал в различных марафонах.

"Мураками будет ставить музыку, под которую предпочитает бегать. Это все, что нам известно. То есть, мы понятия не имеем, какую конкретно музыку вы услышите в передаче RUN&SONGS. Мы, конечно, знаем, что господин Мураками очень любит джаз и все с ним связанное, но будет ли это джаз — неизвестно", — говорят представители радио Tokyo FM.

Сам писатель заявил, что мелодии, которые он будет ставить — это "не слишком популярные произведения".

Поклонники Мураками восторженно отреагировали на новость о появлении писателя на радио — известно, что Мураками практически не дает интервью под запись.