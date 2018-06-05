Бывший президент США Билл Клинтон выпустил фантастический роман‍

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Бывший глава американского Белого дома Билл Клинтон стал соавтором фантастического романа "Пропавший президент", основной вклад в написание которого сделал писатель Джеймс Паттерсон. О дебюте экс-президента Соединенных Штатов Америки в художественной литературе сообщает Press Herald.

Известно, что сюжетная линия приключенческой книги закручена вокруг президента США, которому приходится исчезнуть, чтобы помешать планам террористов, задумавших масштабную и даже смертельную кибератаку.

Джеймс Паттерсон говорит, что соавторство с Биллом Клинтоном помогло ему узнать такие детали, которыми может обладать исключительно глава государства. То есть, без Клинтона роман вряд ли увидел бы свет.

"Сюжет разворачивается в основном внутри Белого дома — президент должен покинуть свою резиденцию тайно. Вот тут-то мне и понадобились знания, которыми может обладать только настоящий президент, пусть и бывший", — хвастается автор.

Если говорить о беллетристике, то Клинтон является новичком, однако определенный литературный опыт у бывшего американского главы имеется — он, в частности, написал автобиографический бестселлер под названием "Моя жизнь".